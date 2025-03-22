Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.14 комментариев
Министр обороны США решил посетить Азиатско-Тихоокеанский регион
Пит Хегсет запланировал визит на Гавайи, Гуам, Филиппины и в Японию
Министр обороны США Пит Хегсет отправится в рабочее турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону, посетив Гавайи, Гуам, Филиппины и Японию.
Министр обороны США Пит Хегсет на следующей неделе отправится в рабочую поездку, охватывающую несколько стран и регионов Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ТАСС. По его словам, поездка Хегсета включает в себя визиты на Гавайи, Гуам, Филиппины и в Японию.
Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл отметил, что турне станет первой поездкой Хегсета в этот регион. «Министр обороны США Пит Хегсет в начале следующей недели отправится в поездку, в ходе которой посетит Гавайи, Гуам, Филиппины и Японию», – подчеркнул Парнелл в своем заявлении.
Цель визита заключается в укреплении оборонных и стратегических связей США с партнерами в регионе. Хегсет планирует обсудить с коллегами вопросы безопасности и сотрудничества в рамках региональных союзов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген предположил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских сил из Европы, призывая европейцев к самообеспечению в области безопасности.
Президент США рассматривает возможность вывода американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что стратегические цели НАТО включают предотвращение конфликта великих держав в Европе и сдерживание агрессии, как ядерной, так и неядерной.