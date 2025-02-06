Google отказалась поддерживать меньшинства при найме сотрудников

WSJ: Google отказалась от приоритетов DEI при подборе сотрудников

Tекст: Максим Попов

По информации издания, американская корпорация Google отказалась от продолжения политики Diversity, Equality and Inclusion (DEI) при найме новых сотрудников, передает ТАСС.

В среду компания объявила, что теперь не будет стремиться увеличить количество представителей меньшинств среди своих работников. При этом Google планирует пересмотреть ряд своих существующих программ DEI, направленных на поддержание разнообразия и инклюзивности в рабочей среде.

Компания также проанализирует исполнительные указы, изданные бывшим президентом США Дональдом Трампом, которые были нацелены на ограничение политики DEI в правительственных структурах и среди федеральных подрядчиков. Эти указы могли повлиять на принятие решения Google об изменении подхода к найму, отмечается в материале.

Изменения в кадровой политике Google свидетельствуют о переменах в стратегическом направлении компании, которые, возможно, связаны с внешними политическими и экономическими факторами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

Вслед за этим федеральные служащие США получили указание сообщать о коллегах, связанных с DEI.

Пентагон сформировал спецгруппу для отмены поддержки меньшинств в армии, чтобы обеспечить равные возможности на основе заслуг.

Глава DOGE Илон Маск заявил об экономии бюджета на один млрд долларов благодаря сокращению договоров, связанных с инклюзивностью в США.



