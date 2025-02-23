Перезахоронение Неизвестного солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…0 комментариев
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Солнечная вспышка M49 зафиксирована в группе пятен 4001 утром 23 февраля
На Солнце 23 февраля произошла вспышка класса M4.9, которая длилась 23 минуты и была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001.
Как сообщает ТАСС, 23 февраля в 05:13 по московскому времени на Солнце произошла значительная вспышка класса M4.9. Это событие было зафиксировано в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4001, расположенной на координатах N25W82. Вспышка длилась 23 минуты, что делает ее одной из наиболее значительных за последнее время по продолжительности.
По информации, предоставленной Институтом прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), вспышка была зафиксирована на фоне общего повышения солнечной активности, что может вызвать определенные изменения в космической погоде и потенциально влиять на некоторые системы на Земле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла мощная вспышка класса M16. Газета также сообщала, что на Солнце ранее фиксировались мощные вспышки класса M, и произошла мощная вспышка M7.6.