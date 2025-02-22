События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
Московский военный хор перепел песню «Сигма-бой»
Московский военный хор представил свою версию песни «Сигма-бой», которая в оригинале звучит в исполнении 12-летней Марии Яновской и 11-летней Светланы Чертищевой (Betsy).
Песня была адаптирована хором в преддверии Дня защитника Отечества, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В новой интерпретации песня символизирует образ российского солдата.
Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.
Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма бой», назвав их клинической русофобией.