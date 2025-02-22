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    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

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    22 февраля 2025, 15:15 • Новости дня

    Московский военный хор перепел песню «Сигма-бой»

    Московский военный хор перепел песню «Сигма-бой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский военный хор представил свою версию песни «Сигма-бой», которая в оригинале звучит в исполнении 12-летней Марии Яновской и 11-летней Светланы Чертищевой (Betsy).

    Песня была адаптирована хором в преддверии Дня защитника Отечества, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В новой интерпретации песня символизирует образ российского солдата.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма бой», назвав их клинической русофобией.

    22 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул важность текущего момента в противостоянии с коллективным Западом, отметив, что судьба страны зависит от действий каждого военнослужащего.

    Белоусов, выступая с речью в ходе награждения отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда», заявил о наступлении решающего момента для России в противостоянии с коллективным Западом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», – сказал министр, отметив, что «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом.

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    22 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уехавшие из России артисты, которые стремятся вернуться после нормализации отношений с США, не получат коллективную амнистию, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Швыдкой сообщил, что артистам, уехавшим из России и желающим вернуться, не стоит рассчитывать на коллективную амнистию, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что эти люди вели себя по-разному после отъезда и их высказывания в СМИ также различались.

    По мнению Швыдкого, те, кто публично занимал антироссийскую позицию, не будут приветствоваться при возвращении. «Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», – заявил он.

    Однако, отметил Швыдкой, среди уехавших были и те, кто покинул страну из-за внутренних причин или бытовых трудностей, не компрометировав себя антироссийскими заявлениями. Для таких людей подход будет индивидуальным. В каждом конкретном случае необходимо принимать отдельное решение, заключил он.

    Ранее актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    22 февраля 2025, 09:54 • Новости дня
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задокументировал факты поставок вооружения Украине от ряда западных стран и преступлений украинских военнослужащих.

    В Telegram-канале ведомства указано, что СК совместно с Минобороны зафиксировал поставки вооружения украинской стороне, которые осуществлялись из Великобритании, Германии, Франции, Канады, Дании, Италии, Латвии, Румынии, Финляндии, Эстонии и ряда других стран.

    На заседании также сообщили о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими. В частности, в марте 2022 года на территории близ аэропорта Мариуполя помощник гранатометчика полка «Азов»* (признан террористической организацией в России) Руслан Шевченко и его сослуживцы с позывными Чумак и Безумный расстреляли троих мирных жителей.

    Кроме того, в суд направлено уголовное дело для заочного рассмотрения по обвинению украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Они обвиняются в публичных призывах к уничтожению русских по национальному признаку.

    Ранее Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов.

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    22 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
    Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 63-м году жизни скончался российский актер Олег Юдин, известный по своим ролям в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Универ» и «Склифосовский».

    Знакомый актера Дмитрий Толмачев выразил свою скорбь по поводу утраты, передает «Московский комсомолец». «С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», – сказал он.

    Юдин начал свою карьеру в кино с участия в сериале «След». За свою жизнь он принял участие в более чем ста фильмах и сериалах. Среди них – такие известные проекты, как «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Метод Фрейда» и «Форс-мажор».

    Последними работами актера стали проекты «Теория большой лжи» и «Страх».

    Ранее стало известно о смерти основателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова.

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    22 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Решетников: Требования к вернувшимся в Россию компаниям будут иными
    Решетников: Требования к вернувшимся в Россию компаниям будут иными
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.

    Он подчеркнул, что российская экономика изменилась, и теперь от зарубежных фирм будут требоваться новые условия по локализации, инвестициям и технологиям, передает ТАСС. Министр отметил, что российский бизнес уже инвестировал в освободившиеся ниши, и важно, чтобы эти вложения окупились.

    По словам Решетникова, для рынка необходимо сохранить разнообразие, что будет способствовать конкуренции и сдерживанию цен. Российский рынок остается открытым, и решения для каждой компании будут приниматься индивидуально с учетом баланса интересов инвесторов и потребителей.

    Министр напомнил, что Россия стремится к максимальной открытости экономики, несмотря на санкции. Для этого правительство внедряет механизмы улучшения делового климата и инвестиционного стандарта, а также проводит реформы, снижающие административное давление на бизнес. В результате повысилась привлекательность России для инвесторов.

    Решетников добавил, что уход иностранных брендов создал возможности для российских предпринимателей. Это позволило им занять новые ниши на рынке и укрепить свои позиции.

    Ранее вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечения преимуществ для российских производителей в случае возвращения иностранных брендов на российский рынок, а глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями.

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    22 февраля 2025, 12:03 • Новости дня
    Минобороны: Ракеты «Искандер-М» поразили более 1,4 тыс. целей за время СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине, включая командные пункты и аэродромы, сообщило Минобороны России.

    Начальник расчета с позывным «Игла» рассказал, что «Искандер-М» предназначен для нанесения одиночных или групповых ударов в тактическую глубину противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Одна пусковая установка может запускать две ракеты, выбирая между баллистическим или крылатым боеприпасом в зависимости от задачи. Особенностью «Искандера-М» является его гиперзвуковая скорость, из-за которой ракеты невозможно уничтожить системами ПВО. В арсенале комплекса имеются осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные заряды. Наведение на цель осуществляется через спутниковую систему, а на конечном участке траектории работает головка самонаведения.

    Ранее в результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов.

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    22 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    МВД рассказало об отметке для получения маткапитала в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимость отметки о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка стала актуальной для получения материнского капитала в России, рассказали в МВД.

    Ведомство разъяснило, что отметка подтверждает гражданство ребенка до 14 лет и ставится на обратной стороне свидетельства или в переводе иностранного документа о рождении на русский язык, передает РИА «Новости».

    Интерес к проставлению отметки возрос, хотя ее наличие раньше носило рекомендательный характер. В этом году отметка остается необязательной, штраф за ее отсутствие не предусмотрен. Однако она необходима в ряде случаев: при регистрации ребенка по месту жительства, получении материнского капитала, оформлении паспорта гражданина РФ, выезде в ряд стран, включая Абхазию и Армению, и для получения субсидируемых авиабилетов.

    Отметка может быть проставлена в паспортно-визовом сервисе МВД, многофункциональном миграционном центре или в российских консульствах за рубежом. Заявление на проставление отметки рассматривается в течение пяти рабочих дней.

    Напомним, депутаты Госдумы утвердили закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2030 года. Ранее Минтруд России предложил сделать эту программу бессрочной, чтобы поддержать более 3,2 млн российских семей.

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    22 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    ВСУ потеряли пункт дислокации в Херсоне

    Сальдо: ВСУ потеряли пункт дислокации в Херсоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    На правом берегу Херсона уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в заброшенном доме в результате удара беспилотников, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ потеряли пункт временной дислокации на правобережье Херсона. По его словам, вражеский ПВД был обнаружен в заброшенном доме благодаря наблюдению операторов. В результате нескольких точных попаданий ударных беспилотников пункт был уничтожен вместе с находившимися там киевскими боевиками.

    Сальдо также уточнил, что российские подразделения БПЛА наносят такие удары по объектам противника на каховском направлении практически ежедневно.

    Ранее ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне. Сообщалось, что ВСУ усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России.

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    22 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Медведев согласился с Маском о масштабах коррупции в Киеве
    Медведев согласился с Маском о масштабах коррупции в Киеве
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что обнаруженные случаи хищения западных средств Украиной представляют собой лишь вершину айсберга.

    Медведев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) коротко ответил на сообщение Маска: «Точно». Об этом сообщает ТАСС.

    Илон Маск, который в настоящее время возглавляет американское ведомство по повышению эффективности работы правительства (DOGE), не раз выступал с критикой финансовой помощи Украине. Он подчеркивал, что выделение столь крупных сумм поддерживало коррупционные процессы и в США, и на Украине.

    Ранее Медведев назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «загнанной в угол крысой» и призвал к срочной дератизации. Он также призвал Зеленского упасть в ноги американцам и объявить немедленно выборы.

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    22 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Товарооборот России и Германии сократился в шесть раз при Шольце

    Tекст: Александра Юдина

    Товарооборот между Россией и Германией за время правления канцлера Олафа Шольца уменьшился в шесть раз, составив в прошлом году лишь 9,4 млрд евро в сравнении с 59,7 млрд евро в 2021 году, свидетельствуют расчеты по данным немецкой статслужбы и Банка России.

    Торговля между Россией и Германией за время правления Шольца резко снизилась на фоне европейских санкций, передает РИА «Новости».

    Так, в 2021 году объем торговли составлял 59,7 млрд евро, тогда как в прошлом году он сократился до 9,4 млрд евро. Доля Германии в внешнеторговом обороте России упала до 1,3% с 7,1%, что значительно снизило ее статус как торгового партнера России.

    Российский экспорт в Германию в прошлом году составил 1,8 млрд евро, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 33,1 млрд евро.

    Германский экспорт в Россию также уменьшился: с 26,6 млрд евро в 2021 году до 7,6 млрд евро в прошлом году. Этот спад в торговле связан с усилением санкций и изменением политической обстановки в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с кризисом в автоиндустрии, вызванным переходом на электромобили и конкуренцией с Китаем, что ставит под угрозу экономическую стабильность страны, отмечает Politico.

    Напомним, Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.

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    22 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    Сергаева назначена главным тренером сборной России по художественной гимнастике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной России по художественной гимнастике, она сменила на этом посту Ирину Винер, возглавлявшую команду с 2001 года.

    Кандидатуру Сергаевой представил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, и она была утверждена министром спорта Михаилом Дегтяревым, передает РИА «Новости».

    Сергаева, известная как заслуженный тренер России и мастер спорта СССР, на протяжении 17 лет была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям. Она принимала участие в подготовке таких выдающихся гимнасток, как олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева, а также чемпионок мира и Европы Дианы Борисовой и Екатерины Малыгиной.

    Напомним, Ирина Винер заявила о решении уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сожаление по поводу ухода Ирины Винер с этой должности.

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    22 февраля 2025, 13:59 • Новости дня
    В Киеве предложили работу по написанию негативных комментариев в российских каналах

    В Киеве предложили работу по написанию негативных комментариев в российских Telegram-каналах

    Tекст: Александра Юдина

    Крупное онлайн-сообщество в Киеве разместило вакансию для авторов негативных комментариев, предлагая работу удаленно или в офисе с оплатой 750 гривен в день, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Крупное киевское онлайн-сообщество разместило рекламу вакансий для тех, кто желает писать заказные негативные комментарии в российских Telegram-каналах, передает РИА «Новости».

    Сообщение о вакансии появилось в одном из киевских Telegram-каналов с аудиторией 453 тыс. подписчиков.

    Вакансия предусматривает оплату труда в размере 750 гривен, что эквивалентно примерно 18 долларам в день. Работа может выполняться как удаленно, так и в офисе в Киеве.

    Всего планируется набрать 200 сотрудников для этой деятельности, что подразумевает создание так называемой «ботофермы».

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему фейки о России вышли иноагентам боком.

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    22 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила украинский дрон над Курской областью

    Минобороны: Система ПВО уничтожила украинский дрон над Курской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО утром в субботу уничтожили украинский беспилотный аппарат над Курской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что уничтожен украинский беспилотник над Курской областью. Дрон был оперативно обнаружен и уничтожен. Информации о возможных повреждениях или пострадавших нет.

    Ранее российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями. В Татарстане временно закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска на прием и вылет из-за угрозы атаки дронов.

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    22 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Загитова выступила на льду Амура на открытии российско-китайского фестиваля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигуристка Алина Загитова исполнила показательный номер на льду реки Амур на открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске, который стартовал в субботу.

    Правительство Амурской области в Telegram-канале сообщило, что на открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила показательный номер на льду реки Амур.

    Фестиваль начался в субботу и включает в себя различные спортивные события, такие как хоккейные матчи детских команд, юниоров и ветеранов из России и Китая. В воскресенье запланированы соревнования по автомобильным гонкам, а также добавилось зимнее плавание как новая дисциплина.

    На фестивале также присутствуют почетные гости, легенды советского и российского хоккея Владислав Третьяк и Сергей Светлов. Вечером в субботу зрители смогут увидеть показательные заезды автомобилей на льду Амура.

    В январе в Южно-Сахалинске прошло открытие IV Российско-китайских зимних игр, которые проходили с 8 по 14 января и собрали 224 атлета из России и Китая. Спортсмены соревновались в девяти олимпийских видах, включая прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, керлинг, шорт-трек, фигурное катание и лыжные гонки. Российские спортсмены завоевали 82 медали, из которых 28 золотых, 29 серебряных и 25 бронзовых. Китайские атлеты завоевали 29 медалей, включая 10 золотых, девять серебряных и 10 бронзовых.

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    22 февраля 2025, 13:25 • Новости дня
    Супругу погибшей журналистки Юлии Кузнецовой вручили орден Мужества

    Полпред президента России вручил орден Мужества супругу погибшей журналистки Кузнецовой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев передал орден Мужества Юрию Кузнецову, мужу погибшей журналистки Юлии Кузнецовой.

    Юлия Кузнецова, главред «Народной газеты» Большесолдатского района, была посмертно награждена за мужество и самоотверженность при исполнении профессиональных обязанностей, отметили в пресс-службе правительства Курской области, передает ТАСС.

    Также стало известно, что медалью «За отвагу» была награждена коллега Кузнецовой Ольга Брянцева, которая находилась с ней в автомобиле в момент атаки дрона. Брянцева выразила благодарность за высокую оценку их деятельности и подчеркнула, что награда служит стимулом для дальнейшей работы на благо родного района, области и страны.

    Напомним, в Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. Президент России Владимир Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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