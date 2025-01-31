Захарова назвала запрет песни «Сигма бой» в ЕС клинической русофобией

Tекст: Вера Басилая

Захарова прокомментировала заявление политика из ФРГ Нелы Риль о том, что Евросоюз должен принять меры в отношении песни «Сигма бой», поскольку в ней содержится «патриархальное и пророссийское мировоззрение». Она охарактеризовала эти призывы как пример «клинической русофобии» и добавила, что подобные предложения выходят за рамки здравого смысла, передает ТАСС.

Мария Захарова в своей речи отметила, что подобные действия напоминают запрет «бурых медведей» или «части солнца, которая светит России».

«Можно наказывать воду за то, что она в Мировом океане на какой-то своей стадии касалась берегов России. Это из разряда безумия, это безумие», – сказала Захарова.

По ее мнению, вместо того чтобы заниматься решением важных глобальных проблем, западные страны сфокусированы на таких вопросах.

Композиция «Сигма бой» была выпущена в октябре 2024 года и за почти четыре месяца собрала более 64,1 млн просмотров на платформе YouTube. Захарова считает, что внимание к песне отвлекает от более значительных мировых вызовов, таких как борьба с голодом, экологическими проблемами и техногенными катастрофами.

Ранее немецкий политик Нела Риль от партии Volt предложила запретить песню «Сигма бой» российских блогеров Betsy и Марии Янковской.

Музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.

