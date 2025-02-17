Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знает, кто это.0 комментариев
Французский политик назвал встречу лидеров ЕС в Париже «саммитом войны»
Французский политик Филиппо заявил, что в Париже пройдет «саммит войны»
Встреча лидеров Евросоюза в Париже 17 февраля станет «саммитом войны», направленной на подпитку украинского конфликта, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо выразил обеспокоенность тем, что предстоящая встреча лидеров Европейского союза в Париже нацелена на обсуждение европейской безопасности, но, по его мнению, это будет своего рода «саммит войны». Политик считает, что такой формат встречи только усугубляет конфликт на Украине, не давая шанса на мирное разрешение, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что обычно подобные международные встречи организуются для урегулирования конфликтов, однако в данном случае они направлены на поддержание напряженности. Политик заметил, что саммит соберет за одним столом наиболее агрессивных участников, что вызывает сильное беспокойство, так как позиция ЕС, по его мнению, кажется «воинственным безумием».
Филиппо добавил, что Франция должна занять более независимую позицию и содействовать мирному урегулированию конфликта, что требует выхода из Евросоюза. В ближайшие дни партия планирует организовать демонстрацию в поддержку выхода Франции из ЕС, чтобы добиться более здравой политики.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров для выработки общего ответа на давление со стороны Вашингтона.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.
Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад подчеркнул, что Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, включая предотвращение «капитуляции на Украине».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в Европе объединяются силы, противящиеся мирному разрешению конфликта на Украине и поддерживающие военные действия.