Глава МИД Венгрии сообщил о консолидации противников мира на Украине в Европе

Tекст: Ольга Иванова

Сийярто, находясь в Казахстане, подчеркнул, что в Европе наблюдается консолидация сил, не желающих мирного разрешения конфликта на Украине. Заявление было сделано после его встречи с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, сообщает ТАСС.

«Мы должны признаться, что в Европе сейчас объединяют силы те стороны, которые не желают мира. В Европе сторонники войны объединяются», – заявил он.

Сийярто подчеркнул, что такие настроения в Европе оказывают негативное влияние на усилия по установлению мира. Он также выразил обеспокоенность по поводу усиления позиции сторонников войны, что может осложнить дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

Министр – делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, включая предотвращение «капитуляции на Украине».

Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.