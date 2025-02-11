Определены дата и место отпевания Олега Стриженова

Похороны артиста Олега Стриженова пройдут 12 февраля в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова состоится 12 февраля в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, передает ТАСС.

Церемония начнется в 12.30, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Артист скончался 9 февраля в больнице на 96-м году жизни.

Стриженов оставил значительное наследие в мире кино, снявшись более чем в 30 фильмах. Он стал известен благодаря своим выдающимся ролям в таких фильмах, как «Овод», «Мексиканец» и «Сорок первый».

Стриженов был удостоен звания народного артиста СССР в 1988 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, а президент России Владимир Путин выразил соболезнования, отметив вдохновенную работу актера и искреннюю любовь зрителей к его творчеству.