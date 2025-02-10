Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Стриженова

В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

Песков не подтвердил и не опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Песков сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть публикации о подобного рода контактах, так как существует множество различных каналов связи, и он может быть не в курсе всех деталей, передает ТАСС.

Он отметил, что с началом работы новой администрации в Вашингтоне количество коммуникаций между странами значительно увеличилось. Песков добавил, что из-за множества возникающих контактов какие-то из деталей могут оставаться неизвестными даже ему лично.

Представитель Кремля дал комментарий в ответ на вопрос о том, был ли после инаугурации Трампа телефонный разговор между ним и Путиным.

Ранее The New York Post писала, что Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

В пятницу Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России и главы американского государства пока не проводились.

Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса. Кремль заявлял о готовности к разговору.