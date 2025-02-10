Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.6 комментариев
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Стриженова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Стриженова, подчеркнув его вдохновенную работу и искреннюю любовь зрителей к его творчеству.
Глава государства подчеркнул, что актер всегда работал с полной душевной отдачей и пользовался искренней любовью зрителей.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что Стриженов принадлежал к прославленной когорте творцов, для которых кинематограф и театральное искусство стали настоящим призванием и делом всей жизни. «Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки», – говорится в телеграмме.
Напомним, на 96-м году жизни ушел из жизни актер советской и российской сцены Олег Стриженов, который был лауреатом многих театральных премий и членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Предварительной причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова СМИ назвали ишемический инсульт.