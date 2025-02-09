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Умер народный артист СССР Олег Стриженов
Ннародный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет
В возрасте 95 лет ушел из жизни актер советской и российской сцены Олег Стриженов, ставший лауреатом многих театральных премий и членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
Как сообщает РИА «Новости», народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96 году жизни. О смерти артиста сообщила его помощница. «Да, это так», – подтвердила она в ответ на вопрос о кончине.
Олег Стриженов был признан народным артистом СССР в 1988 году. Он получил множество театральных наград, включая премию «Золотой Орел» в 2009 году за вклад в киноискусство. Стриженов также был членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Его вклад в развитие театра и киноискусства высоко ценится не только в России, но и за ее пределами.
Участие в таких проектах, как «Золотой Орел», а также работа в Академии кинематографических искусств делают его фигуру значимой в культурной жизни страны. Его уход стал утратой для многих поклонников и коллег.