Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.12 комментариев
Российские войска нанесли удар по пунктам ВСУ у Орехова
Российские войска нанесли удар авиабомбами по позициям ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по пунктам временной дислокации ВСУ, уничтожив несколько десятков украинских военнослужащих.
Российские войска нанесли удары корректируемыми авиабомбами по позициям украинских вооруженных сил в селе Кирово на ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, в результате удара уничтожены несколько десятков украинских военнослужащих.
Он отметил, что для атаки использовали около десяти корректируемых авиабомб. Этими ударами были поражены несколько крупных пунктов временной дислокации, где находились украинские военные. Рогов подчеркнул, что «речь идет о десятках уничтоженных боевиков ВСУ».
Кроме того, Рогов заявил, что украинские военнослужащие для размещения использовали частные дома, откуда ранее выгнали местных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР, украинская разведгруппа была уничтожена при попытке высадки на остров на Днепре, а пенсионер в Запорожье избежал удара украинского дрона-камикадзе на автомобиле.