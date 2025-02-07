Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР
Рогов: ВС России после взятия Великой Новоселки вышли на границу ДНР и Запорожской области
Российские войска достигли административной границы Запорожской области на востоке после освобождения Великой Новоселки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Рогов отметил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что после освобождения Великой Новоселки российская армия оказалась у административной границы между ДНР и Запорожской областью, передает ТАСС.
Он уточнил, что дальнейшее продвижение российских войск может позволить зайти с востока и севера на укрепрайоны ВСУ в районе Гуляйполя и Орехова. Там, по его словам, противник продолжает удерживать оборону и перебрасывает подкрепления.
Рогов подчеркнул, что освобождение Великой Новоселки стало важным шагом для продвижения российских войск к стратегически важным позициям в регионе.
В четверг российские войска успешно отразили контратаку украинских сил у Каменского в Запорожской области, уничтожив до трех танков и до роты пехоты противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска после освобождения Великой Новоселки начали продвигаться к административным границам Запорожской области с востока.
Напомним, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, пленный украинский военный рассказал об отсутствии техники в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой.