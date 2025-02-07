Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Российские войска отразили контратаку ВСУ в Запорожской области
Российские войска успешно отразили контратаку украинских сил у Каменского в Запорожской области, уничтожив до трех танков и до роты пехоты противника.
Российские силы успешно отразили контратаку Вооруженных сил Украины в районе села Каменское в Запорожской области, сообщает ТАСС. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в результате столкновения уничтожено до трех танков противника, а также значительная часть украинской пехоты.
Рогов подчеркнул, что противник предпринял «для ума необъяснимую» попытку контратаки, направив на позиции российских сил три танка и до роты пехоты. В результате этой атаки часть украинских солдат была уничтожена, а оставшиеся вынуждены были отступить.
Инцидент произошел на Степногорском направлении у Каменского, где российские войска продолжают удерживать позиции. По словам Рогова, действия ВС Украины не принесли им значительного успеха, российские войска продолжают контролировать ситуацию в этом районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы уничтожили тяжелую технику ВСУ под Ореховым, а также сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте. Ранее сообщалось, что ВСУ после перерыва атаковали силы России в Запорожской области.