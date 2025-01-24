Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.0 комментариев
Российские войска сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте
Рогов заявил об успешных ударах авиации и артиллерии России на Запорожском фронте
Российская фронтовая авиация и артиллерия провели успешные превентивные удары в районах Малой Токмачки и Каменского, что позволило сорвать переброску военной техники ВСУ на Запорожском фронте.
Российская фронтовая авиация и артиллерия нанесли удары по двум участкам Запорожского фронта, что позволило сорвать переброску военной техники украинскими вооруженными силами, сообщает РИА «Новости». Данную информацию предоставил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Удары были нанесены в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Каменское. Рогов подчеркнул, что действия российской авиации и артиллерии оказались успешными и результативными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Днепр» сбила шесть крылатых ракет ВСУ в Запорожской области, сообщалось, что в регионе находится более 500 тыс. мин, а Запорожье осталось без света и тепла из-за удара по инфраструктуре.