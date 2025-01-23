Запорожье осталось без света и тепла из-за удара по инфраструктуре

Киевские власти сообщили о критической ситуации в Запорожье после удара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ситуация в подконтрольном украинским властям Запорожье, где в ночь на 23 января был уничтожен энергетический объект, остается критической, сообщает РИА «Новости».

По словам главы региональной администрации Ивана Федорова, более 20 тыс. абонентов остались без электричества, а свыше 17 тыс. без теплоснабжения. Федоров подчеркнул, что критическая инфраструктура города, включая котельные и учреждения здравоохранения, также пострадала.

В ночь на 23 января в Запорожской области несколько раз объявлялась воздушная тревога, сирены звучали в общей сложности почти 6,5 часа. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе, что совпало с объявленной тревогой.

Украинское издание «Страны.ua» опубликовало кадры с последствиями удара. На видео запечатлен масштабный пожар на промышленном объекте, который, по словам автора, является заводом. Неустановленный автор видео утверждает, что удар повлек разрушение трансформаторов, что способствовало энергетическому кризису.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины, а также нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, что, по мнению эксперта, объясняет значение данных атак для уменьшения возможностей украинского ВПК.