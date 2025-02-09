Tекст: Максим Попов

Рогов рассказал о случае с пенсионером, который смог избежать удара украинского дрона в Запорожской области, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на трассе Мелитополь-Васильевка, у поворота на село Любимовка, приблизительно в 20 километрах от линии фронта.

По словам Рогова, пенсионер заметил в зеркале заднего вида снижающийся дрон-камикадзе и вовремя отвел свой автомобиль Skoda в сторону. Дрон врезался в дорогу, избегая повреждений автомобиля. «Оператор дрона прекрасно видел, что это обычный гражданский автомобиль с мирными жителями», – отметил он.

Этот случай стал показательным примером того, как местные жители, живущие в условиях близости к фронту, готовы оперативно реагировать на угрозы, исходящие от вражеских дронов, подчеркнул эксперт.

Накануне Рогов сообщил, что на фронт под видом гуманитарной помощи поступают заминированные FPV-очки Skyzone Cobra. По его словам, за этой диверсией стоят украинские спецслужбы, использующие волонтеров «втемную».



