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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

    18 комментариев
    10 февраля 2025, 18:25 • Новости дня

    В ЕК заявили о роли Евросоюза в переговорах по Украине

    ЕК считает, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Еврокомиссии считают важным участие Евросоюза в переговорах по украинскому конфликту, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

    Это заявление она сделала в ответ на вопросы журналистов о возможных переговорах между США и Россией, сообщает ТАСС.

    Хиппер подчеркнула: «Наша позиция по Украине ясна: ничего про Украину без Украины. Европа также за столом [переговоров], мы поддерживаем инициативу Владимира Зеленского. И любое предложение должно учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины».

    Она также отказалась комментировать вопрос о том, информировал ли президент США Дональд Трамп ЕС о телефонных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, отметив: «У меня нет комментариев на эту тему».

    Ранее новый глава Белого дома заявил, что провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное прекращение конфликта на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил согласие на переговоры с Путиным, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины.

    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Коментарии (24)
    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    Коментарии (5)
    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    10 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских снаряда РСЗО HIMARS, французская управляемая авиабомба Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотник, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 851 беспилотник, 592 ЗРК, 21 278 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 477 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 438 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли.

    За прошлую неделю ВС России за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам Украины.

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    9 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    В Госдуме назвали провокацией заявление Зеленского о мирном разрешении конфликта

    Депутат Шеремет прокомментировал заявление Зеленского о конфликте на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения военного конфликта в 2025 году, сообщило РИА «Новости». Шеремет считает, что Зеленский пытается затянуть конфликт и увеличить количество жертв среди населения.

    Он отметил, что Зеленский сейчас нелегитимен и его позиция не имеет значения. По словам Шеремета, президент Украины является тираном и узурпатором, который действует в интересах западных стран.

    Накануне Зеленский дал согласие на переговоры с Россией, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины. «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли в ближайшее время провести встречу с президентом России Путиным.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп выразил желание обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса для заключения сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    10 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Колмакова, Косицы, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Рубанщины, Свердликово и Суджи, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Гончаровки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Локни, Мартыновки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Веселовки, Журавки, Писаревки, Сум и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь бронемашин, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами.

    В плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 бронемашины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область.

    В понедельник стало известно, что российский боец с позывным «Волк», несмотря на полученное ранение, смог вывести гражданских из приграничного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.

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    9 февраля 2025, 21:04 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности

    Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от США и ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил согласие на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины.

    Владимир Зеленский высказал мнение о начале международного сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным, но при условии, что Америка и Европа предоставляют гарантии безопасности, сообщает РИА «Новости». В своем интервью телеканалу ITV News Зеленский сказал: «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да».

    Кроме того, Зеленский отметил, что все возможности для завершения конфликта на Украине в 2025 году существуют.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    10 февраля 2025, 00:34 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России

    Канцлер Германии Шольц выступил против поставок оружия Украине для дальних ударов по России

    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Олаф Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, выразил свою позицию относительно поставок оружия Украине, передает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что Германия не должна поставлять оружие, способное наносить удары с большой разрушительной силой на значительные расстояния вглубь российской территории.

    «Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», – отметил он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре генсек НАТО Марк Рютте попросил Владимира Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus.

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    10 февраля 2025, 02:15 • Новости дня
    Шольц исключил членство Украины в НАТО

    Шольц заявил об отсутствии обсуждений членства Украины в НАТО и призвал к ее защите

    Шольц исключил членство Украины в НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Олаф Шольц в ходе дебатов с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО не рассматривается, но страна нуждается в военной и экономической поддержке.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается, сообщило ТАСС. Он отметил, что американское правительство отложило этот вопрос, и решения НАТО не блокируют, но и не рассматривают членство Украины. Шольц подчеркнул важность обеспечения защиты Украины, отметив, что необходимо помочь ей иметь сильную армию для самообороны.

    Шольц также высказал недовольство обсуждениями, которые касаются территории Украины, заявив, что «это также их дело». Он отметил, что Украина не может самостоятельно финансировать армию нужного масштаба и призвал к международным гарантиям безопасности.

    Вместе с тем Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, поддержал позицию, что Украина не может быть принята в НАТО из-за текущего состояния войны. Он высказал мнение, что в среднесрочной перспективе Украина должна войти в Евросоюз с обязательствами по оказанию ей помощи.

    Ранее Шольц выступил против поставок оружия Украине для ударов вглубь России.

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    10 февраля 2025, 12:39 • Новости дня
    Украина ввела ограничения энергоснабжения для промышленности

    На Украине из-за повреждений энергосистемы ограничили энергоснабжение промышленности

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская энергетическая система повреждена, в результате чего введены ограничения энергоснабжения для промышленных объектов, исключая бытовых потребителей и критическую инфраструктуру, сообщило министерство энергетики страны.

    На Украине введены ограничения энергоснабжения для объектов промышленности в связи с повреждениями энергетической системы страны. Министерство энергетики страны подчеркнуло, что ограничения не касаются бытовых потребителей, критической инфраструктуры и предприятий, которые импортируют более 60% электроэнергии, сообщает ТАСС.

    Директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко прогнозирует возможность перехода к плановым отключениям света для бытовых потребителей. Он отметил снижение добычи газа, который также используется для производства электроэнергии, и ожидаемое понижение температуры воздуха, что может привести к отключениям.

    В дополнение к этому бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума, что может создать риски при дальнейшем использовании газовых запасов. Он добавил, что ситуация является рискованным и дорогостоящим экспериментом Минэнерго и «Нафтогаза».

    В декабре прошлого года Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине.

    Временная следственная комиссия украинского парламента обратилась к Государственной аудиторской службе с просьбой провести аудит компании «Нафтогаз Украины» в связи с недостаточными запасами газа.

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    10 февраля 2025, 05:32 • Новости дня
    Командир взвода рассказал о живом щите из мирных жителей в Часовом Яре

    Командир штурмового взвода сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные, по словам командира штурмового взвода, прикрываются жителями Часового Яра, обустраивая огневые позиции в жилых домах и не позволяя людям покинуть населенный пункт.

    Как передает ТАСС, командир штурмового взвода 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Макс заявил, что украинские войска в Часовом Яре используют местных жителей в качестве живого щита.

    По его словам, украинские военнослужащие размещают огневые позиции в жилых домах, не позволяя гражданским покинуть населенный пункт.

    Командир подчеркнул, что российские военнослужащие разрабатывают тактику ведения боевых действий, которая позволит сохранить жизни гражданских и при этом выполнить поставленные боевые задачи.

    «Прикрываются мирным населением, оборудуют в жилых домах огневые позиции. Они не дают выйти из населенного пункта, то есть используют их как живой щит», – отметил Макс. Он добавил, что в подобных ситуациях применяются специальные тактики, направленные на минимизацию жертв среди мирного населения.

    До этого сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои. Также стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.


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    10 февраля 2025, 18:41 • Новости дня
    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США

    Депутат Рады Безуглая предложила сделать Украину частью Соединенных Штатов

    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США
    @ Mariam Zuhaib/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контролируемая киевским режимом территория должна прийти под юрисдикцию США в качестве 52 штата, предложила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    «Может, нас 52-м штатом? Под боком у РФ», – заявила парламентарий в социальных сетях, передает ТАСС.

    Напомним, после вступления в должность новый президент США предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51 штата.

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    10 февраля 2025, 09:44 • Новости дня
    ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления под Красноармейском

    Украинские военные расстреляли водителей автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные расстреляли водителей автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском, когда те пытались защитить автотранспорт предприятия от угона, забрали весь транспорт и запасы топлива, рассказали бывшие сотрудники предприятия.

    По словам бывших сотрудников шахтоуправления, которые остались на территории России, ВСУ попытались забрать несколько автобусов, которые использовались для перевозки шахтеров. Те, кто пытался противостоять действиям украинских боевиков, были убиты, передает ТАСС.

    Очевидцы рассказали, что после этого убийства на территорию автобазы заехали грузовики «КрАЗ», началась активная эвакуация имущества. Оттуда были вывезены все автобусы, топливо, запчасти и оборудование. По словам свидетелей, практически все, что имело ценность, было вывезено в течение нескольких дней.

    Шахтоуправление «Покровское», находящееся в 15 км к западу от Красноармейска, является крупнейшим угольным предприятием региона. Предприятие специализируется на добыче коксующегося угля, значительная часть которого ранее шла на экспорт.

    Ранее житель Красноармейска (Покровска) в репортаже Euronews заявил о своей русской идентичности и убеждении, что все жители города являются русскими людьми.

    Вооруженные силы Украины заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское» в Донбассе, крупнейшего угольного предприятия в регионе.

    Российские военные взяли в клещи Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике.

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    10 февраля 2025, 03:19 • Новости дня
    Украинский БПЛА повредил жилой комплекс в Краснодаре

    Обломки украинского дрона повредили ЖК «Центральный» в Краснодаре

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодаре обломки украинского беспилотника, сбитого над городом, упали на жилой комплекс «Центральный», повредив техническую надстройку на 19 этаже, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    Как отметил Кондратьев в своем Telegram, обломки дрона упали на техническую надстройку на 19 этаже жилого комплекса «Центральный». По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

    Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Территория вокруг ЖК оцеплена для обеспечения безопасности жителей и дальнейшего расследования.

    Позднее стало известно, что в поселке Афипском Северского района Краснодарского края силы ПВО сбили еще один беспилотник. Как сообщил губернатор Кондратьев, в результате падения обломков БПЛА был поврежден частный дом.

    Ранее система ПВО сбила три украинских дрона в Брянской области.

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