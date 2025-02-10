В ЕК заявили о роли Евросоюза в переговорах по Украине

ЕК считает, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Это заявление она сделала в ответ на вопросы журналистов о возможных переговорах между США и Россией, сообщает ТАСС.

Хиппер подчеркнула: «Наша позиция по Украине ясна: ничего про Украину без Украины. Европа также за столом [переговоров], мы поддерживаем инициативу Владимира Зеленского. И любое предложение должно учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины».

Она также отказалась комментировать вопрос о том, информировал ли президент США Дональд Трамп ЕС о телефонных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, отметив: «У меня нет комментариев на эту тему».

Ранее новый глава Белого дома заявил, что провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное прекращение конфликта на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил согласие на переговоры с Путиным, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины.