Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.6 комментариев
В ЕК заявили о роли Евросоюза в переговорах по Украине
ЕК считает, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по Украине
В Еврокомиссии считают важным участие Евросоюза в переговорах по украинскому конфликту, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.
Это заявление она сделала в ответ на вопросы журналистов о возможных переговорах между США и Россией, сообщает ТАСС.
Хиппер подчеркнула: «Наша позиция по Украине ясна: ничего про Украину без Украины. Европа также за столом [переговоров], мы поддерживаем инициативу Владимира Зеленского. И любое предложение должно учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины».
Она также отказалась комментировать вопрос о том, информировал ли президент США Дональд Трамп ЕС о телефонных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, отметив: «У меня нет комментариев на эту тему».
Ранее новый глава Белого дома заявил, что провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное прекращение конфликта на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил согласие на переговоры с Путиным, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины.