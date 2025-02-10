Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа

Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, состоялась ли беседа между двумя лидерами, передает ТАСС.

Ранее американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи лидеров стран пока не проводились, отмечали дипломаты.