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    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

    17 комментариев
    10 февраля 2025, 12:37 • Новости дня

    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа

    Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа

    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

    «Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, состоялась ли беседа между двумя лидерами, передает ТАСС.

    Ранее американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи лидеров стран пока не проводились, отмечали дипломаты.

    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    10 февраля 2025, 09:51 • Новости дня
    Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения в первый месяц работы

    Опрос CBS News/YouGov: Новый президент США получил 53% одобрения в первый месяц работы

    Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения в первый месяц работы
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно опросу CBS News/YouGov, более половины американцев одобрили работу нового президента США в первый месяц его исполнения обязанностей, однако многие выразили обеспокоенность его экономической политикой.

    Как пишет Bloomberg, опрос CBS News/YouGov, проведенный с среды по пятницу на прошлой неделе, показал, что 53% американцев одобряют работу лидера-республиканца в первый месяц его президентства. В опросе приняли участие 2 175 взрослых, а погрешность составила 2,5 процентных пункта.

    Несмотря на высокий уровень одобрения, многие респонденты выразили тревогу по поводу недостаточного внимания новой администрации США к снижению потребительских цен. Согласно опросу, 66% американцев, включая почти половину республиканцев, считают, что правительство не уделяет достаточно внимания этому вопросу.

    Большинство, 56%, поддерживают введенные десятипроцентные тарифы на Китай, однако аналогичные меры против Мексики и Канады, а также неуточненные тарифы на европейские страны не находят одобрения у большинства опрошенных.

    Кроме того, половина американцев уверены, что Илон Маск и его команды по эффективности государственного управления должны иметь значительное влияние на правительственные операции и расходы, причем среди республиканцев этот показатель достигает 74%.

    Что касается других тем, 59% поддерживают план президента по депортации нелегальных мигрантов, но половина респондентов выступает против содержания их в крупных центрах.

    Вопрос о конфликте Израиля и ХАМАС получил 54% одобрения за действия президента, однако 47% считают плохой идеей предложение о контроле США над сектором Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент президенту, обвиняя его в действиях по отношению к сектору Газа.

    Между тем накануне американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине.

    В минувшие выходные новый президент США объявил о немедленной приостановке доступа бывшего главы американского государства Джо Байдена к секретным данным, ссылаясь на ненадежную память Байдена.

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    10 февраля 2025, 08:43 • Новости дня
    Российская делегация посетила Национальный молитвенный завтрак в США

    Делегация из России приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация религиозных и общественных деятелей из России посетила Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне, где встретилась с американскими политиками и религиозными деятелями, рассказал президент российского фонда «Национальная духовная трапеза» Андрей Гайдамака.

    Делегация из России, в составе которой были религиозные и общественные деятели, приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Это мероприятие считается важной частью духовной и политической жизни в США. Президент фонда «Национальная духовная трапеза» Андрей Гайдамака отметил важность возрождения этого события в США и рассказал, что российская делегация была приглашена организаторами с американской стороны, передает ТАСС.

    По словам Гайдамаки, во время мероприятия состоялись встречи с множеством представителей из политики, бизнеса и религиозных организаций. Российская делегация посетила выступления президента США и спикера палаты представителей Майка Джонсона. Гайдамака подчеркнул, что это мероприятие предоставляет возможность выстраивания и поддержания отношений между США и Россией на основе библейских ценностей.

    Гайдамака также рассказал о встрече с членом Палаты представителей Конгресса США Робертом Адерхолтом, который выразил поддержку фонду «Национальная духовная трапеза». Тем не менее он отметил, что многие американские законодатели опасаются подобных контактов из-за возможных объяснений с ФБР.

    «С нами готовы контактировать только те люди, которые готовы идти на некоторый риск», – сказал Гайдамака.

    По его словам, встречам сопутствовали и трудности: члены российской делегации стали объектом нападок со стороны агрессивно настроенных лиц, выдающих себя за украинцев. В частности, одного из пасторов оскорбили, а фото участников делегации разместили в интернете с призывом к преследованию. Гайдамака был вынужден обратиться за защитой к Секретной службе США.

    Примечательно, что при въезде в США Гайдамака не столкнулся с длительной проверкой в аэропорту, что он считает положительным изменением в отношении американских властей к российским гражданам.

    Ранее Владимир Зеленский возмутился тем, что значительное количество депутатов Верховной рады покинули Украину для участия в молитвенном завтраке в Вашингтоне.

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    9 февраля 2025, 14:41 • Новости дня
    Небензя заявил об открытости России к контактам с США по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия выражает готовность к диалогу с США по Украине при условии равноправия и учета своих интересов, ожидая ответных сигналов от Вашингтона, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Россия открыта к контактам с США по Украине на равноправной основе с обязательным учетом российских интересов, передает РИА «Новости». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет соответствующих сигналов от Вашингтона для начала диалога.

    Небензя подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал обсудить все направления, представляющие интерес для обеих стран, опираясь на текущие реалии. Он отметил, что одно лишь желание России недостаточно для установления контакта, необходима инициатива и со стороны США.

    По словам постпреда, для успешного диалога требуется участие обеих сторон, напомнив, что «для танго нужны двое». Многое будет зависеть от решений администрации президента США, которые могут определить дальнейший ход событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась против временного перемирия или заморозки конфликта на Украине, подчеркнув, что такие меры будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и для попыток вооруженного реванша.

    Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    9 февраля 2025, 14:13 • Новости дня
    Путин наградил Владимира Шумейко орденом Почета

    Первый председатель Совета Федерации РФ Владимир Шумейко получил орден Почета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Шумейко орденом Почета в честь его многолетней добросовестной работы и трудовых успехов.

    Президент России Владимир Путин наградил Владимира Шумейко орденом Почета, передает ТАСС. Шумейко был первым в истории РФ председателем Совета Федерации. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе указано, что награда присуждена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Шумейко проживает в Москве и был известен как первый заместитель председателя правительства России с 1992 по 1994 год, а также как министр печати и информации в 1993 году.

    В 1994–1995 годах Владимир Шумейко занимал должность председателя Совета Федерации. В 1996 году он получил благодарность от президента РФ. 10 февраля 2025 года Шумейко исполняется 80 лет.

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    9 февраля 2025, 23:01 • Новости дня
    Эрдоган оценил сигналы по Украине от США и России

    Эрдоган позитивно оценил сигналы США, России и Украины по украинскому урегулированию

    Tекст: Максим Попов

    Президент Турции Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно сигналов от США, России и Украины по вопросам украинского урегулирования и подчеркнул готовность Турции содействовать мирным переговорам.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что позитивно оценивает сигналы, поступающие от США, России и Украины, относительно перспектив украинского урегулирования, сообщает ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что не теряет надежды на мир и приветствует готовность президента Зеленского к переговорам при наличии соответствующего предложения.

    Турецкий лидер также отметил положительные сигналы, исходящие от президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Эрдоган выразил готовность Турции внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Напомним, в конце января турецкое издание Hurriyet сообщило, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня. Турция готова выступить в роли посредника, отметили обозреватели.


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    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

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    9 февраля 2025, 21:53 • Новости дня
    Небензя: Россия не ожидает изменений от новой миссии США в ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова сотрудничать с американской миссией в ООН, но без завышенных ожиданий, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя назначение нового постпреда США при ООН.

    Россия готова профессионально взаимодействовать с новой американской миссией в ООН, однако в Москве нет завышенных ожиданий от нового постпреда США. Как передает  РИА «Новости» , постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью сообщил, что в Вашингтоне всегда была в высшей степени политизированная дипломатия в ООН. При этом видно, что на рабочем уровне отношения между российскими и американскими представительствами всегда были плохими.

    Небензя отметил, что публичные выступления представителей США часто направлены на внутреннюю аудиторию и партийную повестку. В таком случае он возглавил председательство США в Совете Безопасности ООН в декабре прошлого года, назвав его одним из самых традиционных в истории ООН, с большим количеством процедурных пространств.

    Российский дипломат выразил надежду, что новое руководство американской делегации будет уважительно относиться к работе Совета Безопасности и ООН в целом. По его словам, Москва готова сотрудничать с США, хотя и с оглядкой на их предыдущий опыт председательства.

    Ранее Небензя сообщил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию, возобновили диалог по различным вопросам, несмотря на существующие разногласия.

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    9 февраля 2025, 22:50 • Новости дня
    США ускорили депортацию преступников-мигрантов с базы Гуантанамо

    Министр безопасности заявила о скорой депортации мигрантов-преступников с базы Гуантанамо

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США намерена депортировать нелегальных мигрантов с криминальным прошлым с базы Гуантанамо, минимизируя сроки их содержания, заявила Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм .

    «Мы хотим, чтобы после их выявления процесс депортации проходил как можно быстрее. Наша цель – не держать людей в центрах содержания неделями или месяцами, а минимизировать сроки их пребывания», – приводит РИА «Новости» слова Ноэм.

    По словам министра, сроки депортации будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять этих лиц. На базу уже прибыли несколько самолетов с мигрантами, среди которых есть особо опасные преступники, задержанные на улицах США. «Это убийцы, насильники, торговцы людьми и наркотиками. Во время моего визита на базу я видела, как прибыл самолет с группой из 15 человек, большинство из которых – педофилы и наркоторговцы», – добавила она.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне первая группа из десяти особо опасных нелегальных мигрантов была доставлена в центр содержания на базе Гуантанамо. До этого президент Трамп подписал указ о подготовке тюрьмы к приему особо опасных преступников из числа мигрантов. По его словам, многие из них представляют такую опасность, что их нельзя передавать другим странам.

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    10 февраля 2025, 05:42 • Новости дня
    Россия не получила сигналов от администрации Трампа по Украине

    Россия открыта к диалогу с США по Украине, но пока не получила конкретных сигналов

    Tекст: Максим Попов

    Москва внимательно наблюдает за риторикой Дональда Трампа и его администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Внимательно отслеживаем риторику президента США Дональда Трампа и его команды. Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе. Что касается конкретных сигналов по возобновлению контактов, в том числе по ситуации вокруг Украины, то их пока не поступало», – приводит РИА «Новости» слова Небензи.

    Он подчеркнул, что Россия готова изучать четкую позицию новой администрации по украинскому урегулированию, когда она будет сформулирована.

    Небензя напомнил, что российские подходы к решению кризиса были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года. Россия настаивает на надежных и юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта, такие как отказ НАТО от расширения на восток и нарушение прав русскоязычных граждан Украины. Также важно закрепить новые реалии на земле, сказал он.

    До этого Небензя заявил, что легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров.

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    9 февраля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин наградил центр эндокринологии почетным знаком

    Коллектив центра эндокринологии получил почетный знак «За успехи в труде»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин наградил коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве почетным знаком «За успехи в труде» за вклад в медицинскую науку и внедрение инновационных технологий в здравоохранение.

    Президент Владимир Путин наградил коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии почетным знаком «За успехи в труде», сообщает РИА «Новости». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе подчеркивается, что награда присвоена за большой вклад в развитие медицинской науки и внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение. Это событие подтверждает признание значимости и достижений центра в области эндокринологии на государственном уровне.

    Кроме того, некоторые сотрудники центра удостоены отдельных государственных наград, включая ордена «За доблестный труд», ордена Дружбы, ордена Пирогова. Также были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Луки Крымского. Нескольким представителям центра присвоены почетные звания: заслуженный врач, заслуженный деятель науки и заслуженный работник здравоохранения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова, отметив его вклад в развитие отечественной медицины. Путин также обсудил с Иваном Дедовым достижения государственного эндокринологического центра и его будущее развитие.

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    10 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Путин отметил роль МИД в противодействии переписыванию истории

    Путин: Российские дипломаты активно противодействуют переписыванию истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам Министерства иностранных дел отметил важность продолжения активной борьбы с фальсификацией истории, проявлениями неонацизма и русофобии, отстаивании национальных интересов России.

    Путин в опубликованном на сайте Кремля поздравлении сотрудникам Министерства иностранных дел России отметил важность продолжения активной борьбы с фальсификацией истории, проявлениями неонацизма и русофобии. Путин подчеркнул, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты будут особенно сосредоточены на этих задачах.

    «Российское внешнеполитическое ведомство может по праву гордиться своей богатой и славной историей. Его сотрудники всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу», – следует из телеграммы Путина.

    Президент отметил, что в текущей непростой международной обстановке МИД продолжает эффективно взаимодействовать с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, «твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России».

    Путин также акцентировал внимание на защите прав российских соотечественников за рубежом, указав, что эта задача требует особого внимания. Он выразил уверенность в том, что коллектив министерства продолжит трудиться с максимальной отдачей, способствуя укреплению внешнеполитических позиций России.

    Путин пожелал сотрудникам Министерства иностранных дел и ветеранам дипломатической службы успехов и здоровья, подчеркнув их важную роль в построении справедливого многополярного миропорядка.

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    10 февраля 2025, 12:45 • Новости дня
    Песков: Готовятся визиты Путина в Пекин и Си Цзиньпина в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проходит подготовка взаимных визитов президента России Владимира Путина в китайскую столицу и председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, визиты приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что речь идет о праздновании 9 мая в Москве и праздновании в Пекине в сентябре юбилея окончания Второй мировой, передает ТАСС.

    «Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся», – указал представитель Кремля.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в праздновании 9 мая в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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