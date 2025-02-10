Россия не получила сигналов от администрации Трампа по Украине

Россия открыта к диалогу с США по Украине, но пока не получила конкретных сигналов

Tекст: Максим Попов

«Внимательно отслеживаем риторику президента США Дональда Трампа и его команды. Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе. Что касается конкретных сигналов по возобновлению контактов, в том числе по ситуации вокруг Украины, то их пока не поступало», – приводит РИА «Новости» слова Небензи.

Он подчеркнул, что Россия готова изучать четкую позицию новой администрации по украинскому урегулированию, когда она будет сформулирована.

Небензя напомнил, что российские подходы к решению кризиса были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года. Россия настаивает на надежных и юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта, такие как отказ НАТО от расширения на восток и нарушение прав русскоязычных граждан Украины. Также важно закрепить новые реалии на земле, сказал он.

До этого Небензя заявил, что легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров.