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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    44 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 06:08 • Новости дня
    Дипломат рассказал о нетипичном поведении США на заседаниях ООН в Женеве

    Американская делегация в Женеве впервые не проявила активности на заседаниях ООН

    Tекст: Максим Попов

    Американская делегация на заседаниях ООН в Женеве отказалась от участия в полемике, что связано с неопределенностью в их действиях после решений Дональда Трампа.

    Как отметил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, делегация США впервые не проявляет активности на заседаниях различных органов ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что американская сторона, обычно активно участвующая в дискуссиях, теперь ограничивается ролью слушателей. Это крайне нетипично для США, которые ранее всегда защищали свои позиции, особенно на конференциях по разоружению, сказал он.

    Гатилов предположил, что такая ситуация объясняется неопределенностью в американской делегации, вызванной новыми решениями президента Трампа.

    «Вероятно, дипломаты США не получили ясных указаний от Госдепа или Белого дома относительно своего поведения в международных организациях. Это и привело к нынешнему состоянию неопределенности и пассивности американской делегации», – приводит агентство слова российского постпреда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. После этого президент Трамп решил вывести США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства БАПОР.


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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»

    Tекст: Максим Попов

    Тела вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова и бойцов «Тигра» прибыли в Приморье для прощания, которое пройдет в здании правительства края.

    Военный борт доставил в Приморский край тела вице-губернатора Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил в своем Telegram глава региона Олег Кожемяко.

    «Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 в здании правительства Приморского края», – написал Кожемяко.

    Напомним, 2 февраля машина командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова подорвалась на мине в зоне СВО, возвращаясь с боевого задания. 


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    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 05:26 • Новости дня
    Сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска

    Tекст: Максим Попов

    Сержант Василий Мастюгин оставался незамеченным в тылу украинских войск и наносил удары по врагу, помогая освободить Дзержинск в ДНР.

    Как отметил командир штурмового отряда 132-й мотострелковой бригады 51-й армии подполковник Иван Шульга, сержант Василий Мастюгин, командир взвода штурмового подразделения, четыре дня оставался незамеченным в тылу ВСУ, передает ТАСС. Он выполнял задачу по уничтожению солдат противника при освобождении Дзержинска.

    Шульга рассказал, что задача штурмовой группы заключалась в закреплении на определенном участке. При перемещении группы противник использовал средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего связь была потеряна. Однако, после восстановления сигнала Мастюгин вышел на контакт и сообщил, что находится в 500 метрах в тылу украинских позиций.

    Подполковник отметил, что во время пребывания в тылу противника, Мастюгин с помощью стрелкового вооружения наносил огневое поражение врагу, который не мог определить источник огня. Это позволило российским силам корректировать огонь в процессе перемещения украинских войск, что внесло значительный вклад в успех операции.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, одним из ключевых этапов освобождения города стал захват шахты «Торецкая».

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    9 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в Дзержинске

    Tекст: Максим Попов

    Одним из ключевых этапов освобождения Дзержинска в ДНР стало взятие шахты «Торецкая», где ВСУ создали мощную систему укреплений, сообщил командир штурмового отряда Иван Шульга.

    Как отметил подполковник Шульга, операция началась с команды на освобождение города, после чего он принял решение о наступлении на боевых машинах пехоты с десантом, передает ТАСС.

    «Пробили первый рубеж обороны противника. Противник был ошеломлен, первые сутки не понимал, что произошло», – описал он начальную фазу операции. После успешного захвата шахты «Северная» и продвижения в частный сектор, штурмовики достигли микрорайона с многоэтажными зданиями.

    Здесь российские войска получили поддержку от огнеметной роты, что позволило им окончательно закрепиться в районе. Далее бойцы продвинулись к частному сектору, где, по словам Шульги, «под каждым деревом у противника был окоп или блиндаж». Несмотря на это, российские военнослужащие сумели выбить врага и дойти до шахты «Торецкая».

    Офицер подчеркнул, что шахта «Торецкая» представляла собой сложный оборонительный узел ВСУ. Противник ожидал атаки с правого фланга, имея там укрепленные позиции. Однако российские силы зашли неожиданным путем, что позволило им пробить брешь в укреплениях и занять стратегически важный район.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек.

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    9 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    В Госдуме назвали провокацией заявление Зеленского о мирном разрешении конфликта

    Депутат Шеремет прокомментировал заявление Зеленского о конфликте на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения военного конфликта в 2025 году, сообщило РИА «Новости». Шеремет считает, что Зеленский пытается затянуть конфликт и увеличить количество жертв среди населения.

    Он отметил, что Зеленский сейчас нелегитимен и его позиция не имеет значения. По словам Шеремета, президент Украины является тираном и узурпатором, который действует в интересах западных стран.

    Накануне Зеленский дал согласие на переговоры с Россией, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины. «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли в ближайшее время провести встречу с президентом России Путиным.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп выразил желание обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса для заключения сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 07:59 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь

    Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских беспилотников над российскими регионами

    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь
    @ MOD Russia/ Via Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских дронов в различных регионах, включая Курскую и Орловскую области.

    Как передает РИА «Новости», 18 дронов были сбиты над Курской областью, четыре над Орловской областью, и еще четыре над Краснодарским краем.

    Также по три беспилотника были перехвачены над Воронежской и Ростовской областями. В дополнение к этому, по одному дрону были уничтожены над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.

    До этого сообщалось, что ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

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    9 февраля 2025, 05:39 • Новости дня
    Китайское судно с углем и топливом село на мель у берегов Сахалина

    Балкер с углем и топливом сел на мель у Сахалина, разлива не обнаружено

    Tекст: Максим Попов

    Грузовой балкер AN YANG 2 с углем, мазутом и моторным маслом на борту, сел на мель в Сахалинской области из-за сильного шторма, угрозы разлива топлива нет, сообщили в правительстве региона.

    По словам зампредседателя правительства Сахалинской области Алексея Римши, грузовой балкер «AN YANG 2» сел на мель в Невельском районе Сахалинской области поздним вечером 8 февраля, передает ТАСС.

    Судно село на мель из-за сильного шторма и находится в 200 метрах от берега. На борту находятся 20 членов экипажа, граждане Китая. Есть запасы воды и продуктов, в медицинской помощи экипаж не нуждается.

    Отмечается, что балкер загружен углем, мазутом и моторным маслом. Разлива топлива не обнаружено, но ситуация находится под постоянным мониторингом. В данный момент связь с капитаном налажена, но из-за шторма спасательные средства не могут подойти к судну. Ожидается, что такая возможность появится завтра.

    Специалисты морской спасательной службы из Корсакова направлены в Невельск с необходимым оборудованием. Создан пункт временного размещения для экипажа. Губернатор, правительство и аварийно-спасательные службы держат ситуацию под контролем, отметил Римша.

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    9 февраля 2025, 21:04 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности

    Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от США и ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил согласие на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины.

    Владимир Зеленский высказал мнение о начале международного сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным, но при условии, что Америка и Европа предоставляют гарантии безопасности, сообщает РИА «Новости». В своем интервью телеканалу ITV News Зеленский сказал: «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да».

    Кроме того, Зеленский отметил, что все возможности для завершения конфликта на Украине в 2025 году существуют.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 07:41 • Новости дня
    Захарова сообщила об отсутствии агремана на нового посла России в США

    Tекст: Максим Попов

    Россия определилась с кандидатурой нового посла в США, но агреман от Вашингтона пока не получен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что излишняя суета вокруг процедуры выдачи агремана новому послу России в США является контрпродуктивной. В  США «перетряхивают госаппарат», поэтому назначение министров, их заместителей и послов происходит в зависимости от степени их лояльности, сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации СМИ, одним из кандидатов на пост официального посла России в Вашингтоне является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

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    9 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга»

    Снайпер группировки «Днепр» сбил дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

    Tекст: Максим Попов

    Ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

    Как сообщило РИА «Новости», снайпер 18-й общевойсковой армии из группировки войск «Днепр» сбил украинский тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Инцидент произошел ночью над левым берегом Днепра в Херсонской области. Военнослужащий с позывным «Пес» рассказал, что дрон был сбит из винтовки СВД, оснащенной тепловизионным прицелом.

    Во время ночной операции пара тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга» проводила разведку и бомбометание. Снайпер с помощью тепловизионного прицела обнаружил беспилотники противника и произвел несколько прицельных выстрелов. В результате, один из дронов потерял высоту и упал в лесополосе.

    Кадры, снятые на тепловизор, установленный на винтовке, были предоставлены агентству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Василий Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 17:58 • Новости дня
    Депутат Рады Дубинский заявил о занижении Зеленским потерь ВСУ ради обогащения

    Депутат Рады Дубинский заявил о занижении потерь ВСУ Зеленским для обогащения на «мёртвых душах»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что Владимир Зеленский обогащается за счет «мертвых душ» в рядах Вооруженных сил Украины, занижая реальные потери и получая бюджетные средства на несуществующих солдат.

    Дубинский выразил мнение, что Зеленский использует тактику известного литературного персонажа Чичикова из «Мертвых душ», чтобы получать бюджетные деньги на несуществующих солдат, передает ТАСС.

    По словам депутата, фиктивные солдаты позволяют выделять средства из бюджета на большее количество военнослужащих, чем это необходимо на самом деле. «Зеленский – величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело – выделять из бюджета деньги на 10 солдат, а другое – на 3. Потому что 7 из них уже умерли или пропали без вести. Но если не признавать их смерть, то выгода намного выше», – отметил Дубинский.

    Ранее украинский журналист и служащий ВСУ Владимир Бойко сообщил, что реальные потери украинских военнослужащих вдвое превышают озвученные Владимиром Зеленским данные о 45 тыс. погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной военной операции ВСУ потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. ранеными. Кроме того, Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек.

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    10 февраля 2025, 00:34 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России

    Канцлер Германии Шольц выступил против поставок оружия Украине для дальних ударов по России

    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Олаф Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, выразил свою позицию относительно поставок оружия Украине, передает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что Германия не должна поставлять оружие, способное наносить удары с большой разрушительной силой на значительные расстояния вглубь российской территории.

    «Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», – отметил он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре генсек НАТО Марк Рютте попросил Владимира Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus.

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    9 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Кулеба заявил о потере Украиной шансов на ядерное оружие

    Кулеба сообщил об утрате Украиной шанса на ядерное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина лишилась возможности обладать ядерным арсеналом после подписания Будапештского меморандума. Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что попытки создать ядерное оружие приведут к потере международной поддержки.

    Украина утратила возможность обладать ядерным оружием в 1994 году после подписания Будапештского меморандума, сообщает РИА «Новости». Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, выразил мнение, что попытка Киева создать ядерное оружие сегодня привела бы к потере поддержки международных партнеров и остановке поставок вооружений. Он подчеркнул, что ядерное оружие для Украины является табу, и страна навсегда утратила шанс остаться ядерной державой.

    Кулеба также отметил, что создание ядерного оружия приведет к санкциям против Российской Федерации, которые могут оказаться под угрозой при необходимости их продления. Он сделал эти заявления в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Мосейчук ранее была заочно приговорена в России к пяти годам лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти или вражды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО, однако спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что шансы Украины получить ядерное оружие практически отсутствуют. Дмитрий Песков заявил, что требования президента Украины передать Киеву ядерное оружие являются абсурдными и граничат с безумием.

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    Правые силы Европы призвали к восстанию против власти «либерального фашизма»

    Европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома Дональду Трампу, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки». Смогут ли правые выполнить поставленные на съезде задачи, главная из которых – «отвоевать» Европу у либеральных сил? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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