Юная исполнительница «Сигма Бой» отреагировала на попадание хита в чарт Billboard

Юная исполнительница «Сигма Бой» Мария Янковская отреагировала на попадание хита в чарт Billboard

Tекст: Мария Иванова

Одна из исполнительниц хита «Сигма Бой» Мария Янковская рассказала, что изначально не поверила новостям о том, что песня попала в популярный чарт Billboard.

«Я, если честно, не знала, что такое Billboard, до того, как мне мама сказала, что я в мировом чарте на седьмом месте. Я просто бегала по дому, орала и не могла поверить: «Что? Мировой чарт? В смысле? Как я там могла вообще оказаться?» Я была очень счастлива, хотя вообще не ожидала», – поделилась артистка.

По мнению Янковской, секрет успеха «Сигма Бой» заключается в сочетании мелодии и танца. Она считает, что их со Светланой Чертищевой голоса гармонично дополняют друг друга, «создавая классный дуэт».

Янковская отметила, что в будущем планирует выступать сольно, но не исключает возможности нового дуэта с Betsy (Чертищевой), передает сообщает РИА «Новости»

Трек «Сигма Бой», выпущенный в октябре 2024 года, исполняется дуэтом Betsy и Марии Янковской. Песня быстро завоевала популярность, собрав на YouTube свыше 64 млн просмотров за четыре месяца и достигнув седьмого места в одном из чартов Billboard в январе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росмолодежи Григорий Гуров обвинил европейских политиков в попытках запретить песню «Сигма бой», исполненную российскими школьницами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма бой», назвав их клинической русофобией.

Российских и европейских детей песня «Сигма бой» зацепила припевом со знакомым слуху английским словосочетанием и ритмической танцевальной основой, пояснил продюсер Табриз Шахиди.