Глава Росмолодежи обвинил Европу в попытке запретить российскую песню «Сигма бой»

Гуров обвинил Европу в попытке запретить песню «Сигма бой» российских школьниц

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров высказался в защиту российской песни «Сигма бой», передает ТАСС. Европейские политики, по его мнению, выступают против творчества российских детей, пытаясь запретить этот трек. Гуров отметил, что это не первый случай, когда европейские деятели пытаются ограничить творчество российских детей.



Политик из Германии Нела Риль ранее заявила, что Евросоюз должен принять меры против песни «Сигма бой», так как она, по ее мнению, содержит «патриархальное и пророссийское мировоззрение». Ее заявление было активно распространено в социальных сетях.

Гуров в своем телеграм-канале осудил такие действия, задаваясь вопросом: «О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей?» Он также напомнил о введенных ранее Евросоюзом санкциях против Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и «Юнармии». По его словам, следующим шагом может стать запрет мультсериала «Маша и Медведь» за «пропаганду русских сказок».

Музыкальная композиция «Сигма бой» в исполнении российских школьниц Светланы Чертищевой и Марии Янковской стала популярной и вошла в топ международного чарта Billboard. С момента выхода в октябре 2024 года клип собрал 64,1 млн просмотров на платформе YouTube.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила запретить песню «Сигма бой» во время заседания Европарламента в Страсбурге. Песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.