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    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    19 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    26 января 2025, 23:05 • Новости дня

    Глава Росмолодежи обвинил Европу в попытке запретить российскую песню «Сигма бой»

    Гуров обвинил Европу в попытке запретить песню «Сигма бой» российских школьниц

    Tекст: Денис Тельманов

    Григорий Гуров обвинил европейских политиков в попытках запретить песню «Сигма бой», исполненную российскими школьницами, и заявил о нападках на российских детей и их творчество.

    Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров высказался в защиту российской песни «Сигма бой», передает ТАСС. Европейские политики, по его мнению, выступают против творчества российских детей, пытаясь запретить этот трек. Гуров отметил, что это не первый случай, когда европейские деятели пытаются ограничить творчество российских детей.

    Политик из Германии Нела Риль ранее заявила, что Евросоюз должен принять меры против песни «Сигма бой», так как она, по ее мнению, содержит «патриархальное и пророссийское мировоззрение». Ее заявление было активно распространено в социальных сетях.

    Гуров в своем телеграм-канале осудил такие действия, задаваясь вопросом: «О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей?» Он также напомнил о введенных ранее Евросоюзом санкциях против Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и «Юнармии». По его словам, следующим шагом может стать запрет мультсериала «Маша и Медведь» за «пропаганду русских сказок».

    Музыкальная композиция «Сигма бой» в исполнении российских школьниц Светланы Чертищевой и Марии Янковской стала популярной и вошла в топ международного чарта Billboard. С момента выхода в октябре 2024 года клип собрал 64,1 млн просмотров на платформе YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила запретить песню «Сигма бой» во время заседания Европарламента в Страсбурге. Песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.

    25 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, заявив о его значении для энергетической безопасности Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия и Турция обратились к ЕС с требованием принять меры для защиты этого важного маршрута поставок топлива, передает ТАСС.

    Сийярто отметил согласие турецкой стороны с тем, что нападение на «Турецкий поток» является возмутительным и недопустимым.

    Он подчеркнул, что газопровод должен быть защищен всеми доступными средствами, особенно после недавних ударов по компрессорной станции в Краснодарском крае, используемой для подачи топлива.

    Министр также указал на то, что игнорирование этого нападения Европейским союзом и другими международными организациями угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и других стран Центральной Европы.

    «ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности и предотвратить действия, способные нарушить стабильность поставок газа», – добавил он.

    По словам Сийярто, «Турецкий поток» играет ключевую роль в обеспечении Венгрии природным газом, и атаки на него, как физически, так и политически, продолжаются, что может нарушить безопасные поставки в Центральную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

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    24 января 2025, 20:10 • Новости дня
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные базы на сирийской территории должны закрыться, чтобы Европейский союз снял свои санкции в отношении сирийской стороны, заявил неназванный высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

    «Передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия – военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия», – сказал чиновник, передает ТАСС.

    В Сирии находятся два российских военных объекта: пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

    Ранее сообщалось, что новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    25 января 2025, 20:51 • Новости дня
    Сийярто потребовал у Каллас гарантий энергобезопасности Венгрии

    Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Украина и Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии от Европейского Союза и Украины, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что решение о продлении санкций против России будет принято главами министерств иностранных дел стран ЕС в ближайший понедельник.

    Министр подчеркнул, что Венгрия не будет принимать финансовую ответственность за чужие конфликты, если это будет угрожать ее энергобезопасности.

    Ранее Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» из-за его значимости для энергетической безопасности Европы.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьера Венгрии Виктора Орбана о последствиях блокировки санкций против России.

    Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть эту политику.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отмену санкций против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

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    24 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ЕС заявил о новом пакете санкций против России

    Евросоюз обсудит 16-й пакет санкций и замороженные активы России 27 января

    Tекст: Евгения Караваева

    На заседании 27 января Евросоюз планирует обсудить 16-й пакет санкций против России и возможность использования ее замороженных активов для помощи Украине.

    Министры иностранных дел Евросоюза соберутся на заседание 27 января для обсуждения 16-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Одним из основных вопросов станет использование замороженных активов для поддержки Украины.

    Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что на заседании будет обсуждаться не только новый пакет санкций, но и продолжение дискуссии по поводу замороженных активов. По его словам, данный вопрос требует тщательного изучения возможных последствий и правовых аспектов.

    В предыдущих санкционных пакетах ЕС фокусировался на различных экономических и политических сферах, включая ограничения на экспорт и импорт, а также персональные санкции против российских чиновников и бизнесменов. Новый пакет может включать дополнительные меры в этих областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с продлением антироссийских санкций Евросоюза осложнилась из-за позиции Венгрии, которая выступает против автоматического продления ограничительных мер. Но ЕС разрабатывает план по сохранению санкций против России, прибегая к указу короля Бельгии, чтобы обойти возможное вето Венгрии на их продление.

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    25 января 2025, 18:49 • Новости дня
    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России

    Премьер Польши Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России

    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России, следует из сообщения польского главы правительства в соцсети.

    Туск отметил, что если Орбан действительно решит заблокировать санкции в критический момент войны, то станет ясно, что он «выступает против безопасности и будущего Европы», «играет в команде Путина», передает ТАСС.

    «Со всеми последствиями этого факта», – подчеркнул Туск.

    Ранее Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    24 января 2025, 06:58 • Новости дня
    Мужчина с ножом устроил скандал в детском саду на Сахалине

    Житель Долинска задержан за угрозы с ножом в местном детском саду

    Tекст: Максим Попов

    В городе Долинск ранее судимый мужчина ворвался в детский сад с ножом, требуя отдать детей, угрожая суицидом.

    Как отметили в региональном МВД, инцидент произошел 23 января в одном из детских садов города Долинска на Сахалине, передает ТАСС. Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в учреждение, требуя отдать ему детей и угрожая сотрудникам суицидом. Полиция оперативно отреагировала на вызов, однако к моменту их прибытия злоумышленник уже покинул место происшествия.

    По описанию, предоставленному охраной и воспитателями, сотрудники уголовного розыска смогли опознать нарушителя. Им оказался 36-летний мужчина, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полицейские знали его адрес проживания и вскоре обнаружили его дома.

    При попытке задержания мужчина оказал сопротивление, однако полицейские смогли обезвредить его и изъять нож, который он прятал в рукаве куртки. После задержания злоумышленник был передан сотрудникам Росгвардии для дальнейшего разбирательства.

    Накануне в Караганде 82 ребенка были эвакуированы из детского сада после возгорания в подвальном помещении.

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    25 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что идеологический раскол между США и странами Европы вызван заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах и социальной справедливости.

    По мнению Дугина, противостояние США и Европы усиливается, так как европейские лидеры придерживаются левых либеральных взглядов и поддерживают вопросы социальной, расовой и половой справедливости (Woke и DEI), передает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал их как «фанатиков либеральной цензуры».

    Дугин добавил, что в Европе у Трампа есть сторонники. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Также его поддерживают политики из правопопулистских движений. Эти лидеры и политические группировки разделяют взгляды Трампа, противопоставляясь либеральному мейнстриму Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений.

    Государственный департамент США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах и оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол». Тем временем сторонница инклюзивности и первая женщина-командующий была уволена с поста главы Береговой охраны США.

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    24 января 2025, 23:14 • Новости дня
    Премьер Болгарии пообещал продолжить поддержку Украины

    Желязков заявил о продолжении поддержки Украины в рамках НАТО и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил о планах продолжения помощи Украине в рамках НАТО и ЕС, подчеркнув важность коллективной безопасности.

    Премьер-министр Болгарии Росен Желязков в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил о намерении продолжать оказывать поддержку Украине в сотрудничестве с НАТО и ЕС, передает ТАСС. По его словам, Болгария с первых дней войны начала предоставлять значительную помощь как в социальном и гуманитарном, так и в военном и экономическом плане.

    «Мы продолжим вместе с другими действиями в рамках НАТО и Европейского союза быть солидарными с Украиной», – сказал Желязков.

    При этом болгарский премьер выразил надежду на скорейшее прекращение войны, которая, по его мнению, становится все более бессмысленной из-за большого количества жертв. Желязков подчеркнул важность поиска решений, основанных на уважении суверенитета и территориальной целостности.

    Желязков добавил, что Европа обеспокоена архитектурой коллективных систем безопасности и поэтому активно участвует в поиске путей урегулирования конфликта.

    Напомним, 16 января депутат от коалиции «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил Росен Желязков, получил поддержку 125 парламентариев, став новым премьер-министром Болгарии.

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    25 января 2025, 19:00 • Новости дня
    Фицо заявил о подготовке списка иностраннных инструкторов для выдворения из Словакии

    Фицо сообщил о подготовке списка иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации в Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия намерена выдворить иностранных инструкторов, замешанных в дестабилизации обстановки в стране, и уже составляет список подозреваемых, одновременно проверяя пути финансирования их деятельности, заявил премьер-министр Словакии в эфире программы «Субботние диалоги» Роберт Фицо.

    По словам Фицо, в ближайшие дни будет завершена подготовка списка тех, кто будет выдворен из страны, среди этих лиц есть инструкторы из нескольких стран, которые организовывали акции протеста. Они якобы распространяли слухи о намерении правительства выйти из Европейского союза и пытались вызвать конфликты с полицией, чтобы спровоцировать оккупацию правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Также Фицо указал на необходимость проверки финансовых потоков, обеспечивающих данную деятельность. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на свержение правительства. В то же время активисты, выступающие против политики Фицо, отрицают такие намерения и утверждают, что их цель – мирное выражение несогласия с проводимой политикой.

    Ранее Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, финансируемых из-за рубежа.

    Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек.

    Главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине». Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

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    24 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о «недемократичности» выборов в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия, не дожидаясь окончания проведения президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 26 января, уже заявила об их «недемократичности».

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила: «Эти выборы не являются демократическими». Она добавила, что ЕК продолжит поддерживать антиправительственные силы, работающие в основном за пределами Белоруссии, передает ТАСС.

    Хиппер также отметила, что с 2020 года Еврокомиссия профинансировала поддержку этих сил на сумму 170 млн евро. Она подчеркнула, что давление на Белоруссию будет продолжаться, включая введение новых санкций.

    Ранее министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов, которые состоятся 26 января.

    Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщал, что члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом.

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    25 января 2025, 21:23 • Новости дня
    Фицо обвинил Украину в организации протестов в Словакии

    Премьер Словакии Фицо заявил, что треть протестующих в стране составляют украинцы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в том, что треть участников антиправительственных митингов в стране являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

    По его словам, примерно треть участников митингов, прошедших в пятницу в более чем 20 городах, являются украинцами, которые выступают против словацкого правительства, передает РИА «Новости».

    «Это смешно, когда слышу, что украинский президент делится статусами господина Ризмана, партнера госпожи Чапутовой, украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть участников – украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Организатором митингов выступила прокиевская общественная организация. В соцсетях президент Украины Владимир Зеленский поделился публикацией Юрая Ризмана, гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой, с фотографией митингующих в Братиславе, добавив: «Братислава – это не Москва. Словакия – это Европа».

    Ранее Фицо высказывал мнение, что активисты, проводящие протесты, связаны с иностранными экспертами, причастными к событиям в Грузии и на Украине. Фицо отмечал, что такие акции могут перерасти в попытки проникновения в правительственные здания или их оккупацию, чтобы дестабилизировать работу правительства.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, которые, по его словам, финансируются из-за рубежа.

    Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек; главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине».

    Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен пытаются убрать лидера Словакии изнутри.

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    23 января 2025, 23:45 • Новости дня
    СК запросил доклад о расследовании ДТП с автобусом под Волгоградом

    Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП со школьным автобусом

    Tекст: Максим Попов

    Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования ДТП, в котором погиб один ребенок и десять пострадали.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, говорится в сообщении ведомства в Telegram. В результате аварии один ребенок погиб, а десять были госпитализированы с различными травмами.

    Инцидент произошел в четверг около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области. В столкновении участвовали автомобиль Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились около 20 детей. По данным полиции, один ребенок погиб, а председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев сообщил о госпитализации десяти детей.

    Сообщается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В рамках расследования создана следственно-оперативная группа, которая проверит условия перевозки школьников и даст правовую оценку соблюдению норм безопасности.

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    24 января 2025, 00:51 • Новости дня
    Законопроект о буллинге в школах отправили на доработку

    Эксперты ОП нашли недостатки в законопроекте о школьной травле

    Tекст: Максим Попов

    Эксперты Общественной палаты посчитали, что законопроект о борьбе с травлей в школах требует доработки, предлагая исключить некоторые изменения и сосредоточиться на профилактике и медиации.

    Законопроект, направленный на борьбу с травлей детей в школах, был рассмотрен на нулевом чтении в Общественной палате, сообщило ТАСС. В ходе обсуждения эксперты выразили мнение, что документ требует серьезной доработки.

    Сергей Шувалов, член комиссии ОП по демографии, защите семьи и детей, отметил, что предложенные изменения не способствуют улучшению ситуации с травлей. Он подчеркнул важность профилактики, вовлечения родительских сообществ и НКО, а также сторонней медиации в школах. Также, по его мнению, необходимо пересматривать рейтинги школ и директоров, поскольку часто факты буллинга замалчиваются.

    Председатель комиссии Сергей Рыбальченко указал на несуразности в предложениях законопроекта, например, на запрет буллинга как неработающую норму. Он также отметил, что предложение ставить на учет весь класс, где произошла травля, сложно реализуемо и следует сосредоточиться на выявлении зачинщиков и лидеров агрессии.

    Ранее сообщалось, что парламентарии разработали законопроект, направленный на борьбу со школьной травлей, согласно которому выявленных буллеров и их родителей предлагается направлять на специальные исправительные курсы.

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    24 января 2025, 11:35 • Новости дня
    Орбан: Санкции ЕС против России нанесли Венгрии ущерб в 19 млрд евро

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал европейских лидеров пересмотреть политику санкций.

    По его словам, санкции Евросоюза против России нанесли ущерб всем странам Европы, а Венгрия потеряла около 19 млрд евро, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что лидеры ЕС должны обдумать целесообразность продолжения санкционной политики.

    Он также напомнил, что до 31 января ЕС должен принять решение о продлении санкций против России, отметив, что, судя по цифрам последних трех лет, политика санкций не достигла своих целей, но нанесла значительный ущерб самому сообществу.

    Премьер-министр добавил, что нажал на «ручной тормоз» и предупредил европейских коллег, что ситуация не может продолжаться в том же духе. Он призвал к серьезному обсуждению необходимости следования текущей санкционной политике.

    Орбан также отметил, что продление санкций возможно только при выполнении Украиной условий: восстановление транзита российского газа, прекращение атак на «Турецкий поток» и гарантия продолжения транзита нефти. Он заявил, что без выполнения этих условий санкции продлены не будут.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление. Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    25 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Фицо предложил закрепить в конституции Словакии два пола

    Премьер Словакии Фицо предложил включить в конституцию Словакии признание только двух полов

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо закрепить в конституции Словакии положение о признании только двух полов – мужского и женского, чтобы никто не объявлял себя «вертолетом, кошкой или собакой», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо в эфире программы «Субботние диалоги»выступил с инициативой внести изменения в Конституцию страны, закрепив в ней признание лишь двух полов – мужского и женского, передает РИА «Новости».

    Фицо заявил о своей инициативе в эфире программы «Субботние диалоги», подчеркнув, что это «возвращение к здравому разуму». Он отметил, что аналогичные меры приняты в США Дональдом Трампом, и выразил надежду, что Европейский союз последует этому примеру, как в данном вопросе, так и в области борьбы с нелегальной миграцией.

    Премьер-министр подчеркнул, что в Словакии «никто не будет вертолетом, лебедем, кошкой или медведем», и все люди будут определяться как мужчина или женщина.

    Ранее Госдеп США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах, а также на оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол».

    Напомним, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

    Федеральным служащим США было поручено сообщать о коллегах, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности DEI.

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