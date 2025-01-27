Музыкальный продюсер объяснил популярность песни «Сигма бой» в Европе

Музыкальный продюсер Шахиди объяснил секрет популярности песни «Сигма бой» в России и Европе

Tекст: Татьяна Косолапова

В Европарламенте предложили запретить российскую песню «Сигма бой». Европейские депутаты считают, что песня несет пророссийские взгляды и мировоззрение в европейское общество.



«Да, действительно, для аудитории от восьми до четырнадцати лет в Европе и в РФ эта песня стала популярной, а главное – у детей в телефонах. Но именно дети, не стесняясь и не следуя конъюнктуре, публикуют неистово понравившиеся треки, чем, видимо, стали раздражать взрослое поколение в Европе, которое вынуждено «делать вид», что все русское надо отменять», – говорит Шахиди.

Загадку «хитовости» той или иной песни или каноны создания хита до сих пор никто не смог сформулировать, объясняет продюсер. При этом он отмечает, что попыток сделать это было много.

«Конкретно детям «зашла» эта песня видимо из-за припева со знакомым слуху английским словосочетанием и ритмической танцевальной основой: незатейливой к исполнению и удобной для создания трендов в социальных сетях», – пояснил продюсер.

Песня «Сигма бой» исполнена двумя российскими школьницами: 11-летней Betsy (Светланой Чертищевой) и 12-летней Марией Янковской. В середине января трек занял седьмое место в международном чарте Billboard в категории танцевальных и поп-композиций.