Панарин стал восьмым россиянином, набравшим 900 очков в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Панарин стал восьмым россиянином в истории, которому удалось набрать 900 очков в чемпионатах Национальной хоккейной лиги, передает РИА «Новости». Значимый рубеж был достигнут в матче регулярного сезона НХЛ, в котором«Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Оттавой Сенаторз» со счетом 4:2. В этой встрече Панарин забил гол и отдал результативную передачу, а второе очко стало для него 900-м за карьеру в НХЛ.

В общей сложности на счету Панарина теперь 311 голов и 589 передач за 781 игру в лиге. Благодаря этому результату российский нападающий вошёл в элитный клуб, ранее куда уже вошли Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Никита Кучеров и Павел Дацюк.

Панарину сейчас 34 года. За «Рейнджерс» он выступает с 2019 года, а до этого играл за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». В матче против «Оттавы» его признали второй звездой встречи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Артемий Панарин набрал четыре очка в матче против клуба из Монреаля. Он обеспечил победу «Рейнджерс» вместе с Игорем Шестеркиным в игре с «Коламбусом». Также Панарин принес своей команде победу над «Бостоном».