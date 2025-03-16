Панарин и Шестеркин принесли «Рейнджерс» победу над «Коламбусом»

Гол Панарина и шатаут Шестеркина помогли «Рейнджерс» выиграть у «Коламбуса» 4:0

Tекст: Дмитрий Зубарев

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:0, передает РИА «Новости». Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей, а Игорь Шестеркин сумел отразить 21 бросок, оформив пятый шатаут в сезоне и двадцатый в своей карьере.

На льду отличился и Винсент Трочек, который забросил две шайбы в короткий промежуток времени на 55-й и 57-й минутах. Алексис Лафренье также внес свой вклад, открыв счет в самом начале матча. Шестеркин своей уверенной игрой стал первой звездой встречи, а Панарин получил звание второй.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вратарь Игорь Шестеркин в четвертый раз в сезоне НХЛ сыграл без пропущенных шайб. Артемий Панарин стал третьим россиянином, набравшим 60 очков в текущем сезоне НХЛ. Панарин также принес победу команде «Рейнджерс» в матче против «Бостона».