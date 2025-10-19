Панарин набрал четыре очка в победном матче с Монреалем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Артемий Панарин стал одной из ключевых фигур в победе «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает ТАСС. Российский нападающий забросил шайбу и отдал три результативные передачи, набрав четыре очка за встречу. В итоге «Рейнджерс» победили со счетом 4:3.

Панарин оформил свой первый гол в сезоне, а также добавил к нему уже пятый результативный пас. В эпизоде с его шайбой первую голевую передачу за «Рейнджерс» отдал российский защитник Владислав Гавриков, который только этим летом перешел из «Лос-Анджелеса». У «Монреаля» результативной передачей отметился 19-летний Иван Демидов.

После семи матчей текущего сезона «Рейнджерс» имеют 7 очков и занимают пятое место в Столичном дивизионе и восьмую строчку в Восточной конференции. «Монреаль» располагается выше: у него 8 очков, команда занимает второе место в Атлантическом дивизионе и пятую строчку в конференции.

Следующие матчи обеих команд пройдут в ночь на вторник по московскому времени. «Рейнджерс» сыграют дома с «Миннесотой», а «Монреаль» примет «Баффало».

Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестеркин обеспечили победу клуба New York Rangers над командой Columbus Blue Jackets. Панарин стал третьим россиянином, набравшим 60 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге. Нападающий уже приносил победу команде New York Rangers в матче против Boston Bruins.