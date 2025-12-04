Захарова: Коалиция по укрытиям на Украине станет проектом для коррупции

Tекст: Валерия Городецкая

Она напомнила, что 27 ноября в Киеве украинские власти и Финляндия подписали меморандум о создании коалиции с участием Бельгии, Ирландии, Литвы и Швеции, а также при поддержке Евросоюза, передает РИА «Новости».

Коалиция ставит целью повышение безопасности гражданского населения с помощью строительства сетей подземных и других защитных сооружений.

Захарова усомнилась в реальных намерениях участников коалиции. «Кого защищать-то будут? Граждан Украины? Тогда где все это будет создаваться?», – сказала дипломат. По мнению официального представителя МИД России, западные страны, поддерживающие Киев, предоставляют вооружение и финансирование для обстрелов, а затем выражают заботу о мирных жителях, пострадавших от ответных действий.

Также Захарова выразила уверенность, что в условиях, когда, по ее словам, на Украине процветает коррупция, доверять целевому использованию выделяемых средств по подобным проектам невозможно.

В завершение Захарова подытожила, что рассматривает коалицию и проект строительства укрытий как очередную схему «разворовывания средств простых европейцев и обогащения лоббистов войны до последнего украинца», подчеркнув скепсис в отношении искренности заявленных целей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коррупция среди высшего руководства Украины давно не удивляет. По его словам, коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.