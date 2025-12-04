Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Захарова назвала коалицию по укрытиям на Украине проектом для коррупции
Инициатива по созданию коалиции для строительства гражданских укрытий на Украине обернется схемой разворовывания средств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что 27 ноября в Киеве украинские власти и Финляндия подписали меморандум о создании коалиции с участием Бельгии, Ирландии, Литвы и Швеции, а также при поддержке Евросоюза, передает РИА «Новости».
Коалиция ставит целью повышение безопасности гражданского населения с помощью строительства сетей подземных и других защитных сооружений.
Захарова усомнилась в реальных намерениях участников коалиции. «Кого защищать-то будут? Граждан Украины? Тогда где все это будет создаваться?», – сказала дипломат. По мнению официального представителя МИД России, западные страны, поддерживающие Киев, предоставляют вооружение и финансирование для обстрелов, а затем выражают заботу о мирных жителях, пострадавших от ответных действий.
Также Захарова выразила уверенность, что в условиях, когда, по ее словам, на Украине процветает коррупция, доверять целевому использованию выделяемых средств по подобным проектам невозможно.
В завершение Захарова подытожила, что рассматривает коалицию и проект строительства укрытий как очередную схему «разворовывания средств простых европейцев и обогащения лоббистов войны до последнего украинца», подчеркнув скепсис в отношении искренности заявленных целей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коррупция среди высшего руководства Украины давно не удивляет. По его словам, коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.