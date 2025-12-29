«Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
В Забайкалье раскрыли хищение 80 млн рублей с использованием маткапитала
Организованная группа из 13 человек занималась мошенничеством в сфере материнского капитала в Забайкальском крае в 2022–2023 годах, им удалось похитить свыше 80 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Участники представлялись сотрудниками ООО «Забайкальская ипотечная компания» и работали как риэлторы, заключая с жителями края фиктивные договоры займа, пояснили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».
Схема строилась на том, что получатели маткапитала подписывали фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, завышая их стоимость. Кредитные заявки одобрялись, государственные деньги перечислялись для погашения несуществующих долгов, после чего «риэлторы» получали комиссию от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с каждого участника сделки.
Дело расследовалось по статье о мошенничестве. Уже утверждено обвинительное заключение по нему в отношении 13 жителей региона. Общий ущерб составил 84 млн рублей.
На имущество обвиняемых общей стоимостью 22 млн рублей наложили арест для возмещения ущерба.
Уголовное дело теперь передано в Центральный райсуд Читы для рассмотрения по существу. Все причастные к афере уже привлекались к ответственности.
Ранее в Красноярском крае семерых местных жителей осудили за мошенничество с маткапиталом, из-за которого без средств и жилья остались 67 семей.
В октябре в Адыгее суд признал виновными в мошенничестве с материнским капиталом 14 женщин.