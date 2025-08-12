Семь жителей Сибири получили сроки за схемы с маткапиталом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Семь жителей Канска и Красноярска были приговорены к различным срокам лишения свободы за мошенничество с материнским капиталом, передает ТАСС. Суд признал их виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества, мошенничество, приготовление к преступлению и отмывание денег. Наказание для участников варьируется от 5 лет 9 месяцев условно до 16 лет колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, мошенническая схема была создана в 2014 году жителем Канска, который собрал команду из шести человек и распределил между ними роли. С 2014 по 2017 год они находили владельцев сертификатов на материнский капитал, предлагали помощь в юридическом сопровождении при покупке жилья, получали доверенности и заключали фиктивные договоры займов на покупку квартир.

По данным прокуратуры, мошенники обналичивали сертификаты, покупая жилье по завышенной цене и предоставляя в Пенсионный фонд и Управление соцзащиты поддельные документы. Часть семей осталась не только без средств маткапитала, но и без жилья. Суд установил, что ущерб от действий группы превысил 28 млн рублей, а пострадали 67 семей. Организатор схемы также использовал доверчивость клиентов при выдаче обычных займов, лишая их собственности.

