Бывший министр АПК Свердловской области Бахтерев скончался в 38 лет
Экс-министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщила его супруга Елена.
Бахтерев занимал пост главы ведомства с октября 2020 года, придя на эту должность после смерти от коронавируса Дмитрия Дегтярева, передает Ura.ru.
Его супруга Елена написала в соцсетях: «Часть моей души [разбита]».
После осенних выборов губернатора 2022 года кабинет министров области ушел в отставку, и Бахтерев временно исполнял обязанности главы до конца января 2023 года, когда его полномочия были прекращены указом губернатора Евгения Куйвашева. По данным издания, к чиновнику возникли вопросы, связанные с его личными пристрастиями. На момент отставки ему было 36 лет.
Артем Бахтерев – уроженец Каменска-Уральского.
