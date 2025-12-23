  • Новость часаВ Киеве и области ввели экстренные отключения электричества
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Упрямство Зеленского добивает украинскую энергетику
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    В Киеве и области ввели экстренные отключения электричества
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    МИД назвал фейком сообщение об эвакуации посольства из Венесуэлы
    У экс-генпрокурора Украины Пискуна в Ницце нашли 3 кг золота
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодёжи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    12 комментариев
    23 декабря 2025, 09:20 • Новости дня

    Песков: Путин не планирует отдельной встречи с участниками СВО до Нового года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в своем графике пока не намечал отдельной встречи с участниками спецоперации и их семьями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент проводит встречи с участниками СВО каждый день, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    «Отдельной такой, дополнительной, к тому, что происходит ежедневно, пока нет», – добавил он.

    Ранее в ходе «Итогов года» Путин отмечал, что участники спецоперации имеют все необходимые навыки для успешной работы в гражданских областях.

    22 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    «Единая Россия» направила спецтехнику для участников СВО

    «Единая Россия» направила спецтехнику для участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали специальную технику военнослужащим в Ростовской области.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали спецтехнику участникам спецоперации на Украине в Ростовской области, сообщается на сайте «Единая Россия».

    Бойцам на Красноармейском направлении поступили квадроциклы, квадрокоптеры и комплектующие. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев лично встретился с военнослужащими и ответил на их вопросы.

    «Единая Россия передала очередную партию помощи чётко по заявкам, поступившим от военных в зоне специальной военной операции. Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. То есть ровно то, что ребята заказывали не так давно. Уверен, это поможет им в выполнении задач на передовой», – отметил Якушев.

    Директор фонда Сергей Павленко подчеркнул, что поддержка бойцов продолжится и в следующем году. По его словам, обеспечение военных необходимыми средствами должно стать залогом будущей Победы, а новогодняя партия техники – «предвестником мира в каждом доме».

    Военнослужащие рассказали о значимости полученной техники. Боец с позывным «Кэп» сообщил, что второй квадроцикл был получен три дня назад и помог быстро эвакуировать раненого, сохранив ему жизнь. Военнослужащий «Мэймун» отметил критическую роль беспилотников, включая БПЛА и «Ланцеты», для разведки и поражения противника.

    Отмечается, что помощь партии включает не только поставки техники, но и организацию связи с производителями для устранения недостатков, что повышает эффективность действий бойцов. Владимир Якушев подтвердил, что поддержка продолжится столько, сколько понадобится.

    Ранее партия заключила соглашения о поддержке бойцов и их семей с фондами крупных уральских городов, а также взяла на себя выполнение поручения Президента по вовлечению ветеранов спецоперации в политическую жизнь. С начала спецоперации на Украине «Единая Россия» собрала на нужды фронта более 14,7 млрд рублей.

    До этого партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» передали военнослужащим спецоперации на Украине оружие и специальные патроны для борьбы с дронами.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» передала бойцам спецоперации на Украине очередную партию специальной техники.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Теракты спецслужб Украины требуют жесткого ответа

    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрывы машин и убийства российских высокопоставленных военных и политических деятелей, организованные украинскими спецслужбами, – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа со стороны российских военных, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Так он прокомментировал убийство генерала ВС России Фанила Сарварова.

    «Диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается. Практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной», – напомнил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его оценкам, в подрыве автомобиля на юге Москвы, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, читается украинский почерк. Собеседник напомнил, в частности, об убийстве Дарьи Дугиной, а также бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова: во всех трагедиях взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.

    «Камеры, вероятно, зафиксировали закладку устройства. Следствие разберется в убийстве Сарварова и, я думаю, выйдет на украинскую агентуру», – считает Гончаров. Он подчеркнул: подрывы машин и убийства российских высокопоставленных чиновников, представителей силовых блоков и политических деятелей – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа.

    «На этом фоне ВС России могли бы задуматься о выведении в приоритет ударов в зоне СВО не только по энергетическим объектам на территории Украины, но и по тем помещениям и зданиям, которые занимают украинские спецслужбы и ГУР», – подчеркнул ветеран ФСБ.

    Напомним, в результате подрыва автомобиля на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщили в Следственном комитете.

    Инцидент произошел во дворе жилого дома около семи утра, когда Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

    По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. По данному факту Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

    Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

    Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС России. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. На должность начальника управления оперативной подготовки ВС Сарваров был назначен в 2016 году.

    Генерал был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА «Новости». Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой «ликвидации».

    Комментарии (31)
    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова

    Путину моментально доложили об убийстве генерала Генштаба Сарварова в Москве

    Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы сразу же доложили президенту Владимиру Путину об убийстве главы управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «По линии спецслужб [президенту] докладывают моментально», – сказал Песков, передает ТАСС.

    СК России сообщал, что глава управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы в автомобиле в Москве.

    ЧП произошло на улице Ясеневой в Москве.

    Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что подрывы автомобилей и убийства российских высокопоставленных военных стали серьезной проблемой, которая требует жесткого ответа.

    Комментарии (14)
    22 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности, однако часть положений этих договоренностей останется недоступной для широкой публики, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.

    «Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.

    Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.

    Комментарии (6)
    22 декабря 2025, 10:29 • Новости дня
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США, пишет Politico.

    Гарантии безопасности Украины в значительной степени зависят от позиции президента России Владимира Путина, сообщает Politico.

    Издание отмечает, что несмотря на активные усилия Европы, в решении вопроса о долгосрочной безопасности Украины ключевую роль продолжают играть Вашингтон и Москва.

    После дипломатического конфликта между Владимиром Зеленским и американским руководством в начале 2025 года Европа увеличила поддержку Киева, создав 34-странную «коалицию желающих» и обсудив отправку войск, но без логистической помощи Соединенных Штатов эти планы реализовать невозможно. Эксперт Эд Арнольд подчеркивает: «Как бы ни старалась Европа, гарантии США – единственный реальный путь к миру для Украины».

    По информации издания, Зеленский претендует на юридически обязывающие соглашения с США, возможно даже отказавшись от претензий на членство в НАТО ради твердых гарантий. Среди гарантий обсуждается поставка Украине крылатых ракет Tomahawk с радиусом до тысячи километров, что даст возможность наносить удары по политическим и военным центрам России.

    Тем не менее даже с формальной ратификацией обязательств США, их интерпретация остается спорной – в том числе по принципу аналогии с пресловутой пятой статьей НАТО. Дональд Трамп указывает на многозначность формулировок, что может поставить под вопрос автоматизм американской поддержки.

    В финале материала подчеркивается: несмотря на значимость американских гарантий, окончательная судьба украинской безопасности, вероятнее всего, будет зависеть от того, как именно Владимир Путин воспримет новые договоренности между Киевом, Вашингтоном и европейскими странами.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для защиты страны при нарушении Россией мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, указав, что условия выхода из кризиса были обозначены еще в июне 2024 года.

    Путин отметил, что главный барьер для диалога – позиция официального Киева, который не готов к обсуждению ключевых вопросов мирного плана.

    Президент также заявил о необходимости легитимной власти на Украине и выразил готовность рассмотреть меры безопасности для выборов, а также дать возможность украинцам в России проголосовать.

    Кроме того, обсуждается возможность введения международного управления на Украине с участием европейцев, американцев и России.

    Комментарии (4)
    22 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/

    Tекст: Ольга Иванова

    Главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования украинского конфликта вновь стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Процесс урегулирования конфликта на Украине существенно тормозится из-за вопроса территориальных уступок Донбасса, передает ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    В интервью британскому порталу UnHeard он подчеркнул, что Россия настаивает на контроле над Донецком, а Украина видит в этом утрату безопасности. Вэнс отметил: «Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже».

    По словам вице-президента США, эта территориальная уступка становится ключевым препятствием для продвижения переговорного процесса. Он добавил, что перспектива потерять Донецк воспринимается на Украине как неизбежная, но сроки этого разнятся.

    «Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», – сказал Вэнс.

    Кроме того, Вэнс сообщил, что на переговорах по урегулированию обсуждается и вопрос статуса русскоязычных граждан на Украине. Он задался открытым вопросом: «Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России?»

    Владимир Зеленский ранее заявил, что возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – с обеих сторон.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (3)
    22 декабря 2025, 13:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Вильчу в Харьковской области
    Российские войска освободили Вильчу в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Грабовского, Писаревки, Бояро-Лежачец, Рыжевки и Алексеевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ рядом с Терновой, Избицким и Рубежным в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Подолов, Березовки, Купянска-Узлового в Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, итальянская бронемашина Iveco и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Краматорска, Николаевки, Кирово, Закотного, Константиновки и Миньковки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 235 военнослужащих, шесть бронемашин, включая канадский бронетранспортер Senator, американский бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три станции РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ Гришино и Родинского в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, пехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ поблизости от  Удачного, Вольного, Нового Донбасса, Артемовки, Торецкого, Кучерова Яра, Новоалександровки, Белицкого в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    При этом потери противника составили более 450 военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Косовцево, Дорожнянки, Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин спросил, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Государственному Эрмитажу вместе с главами стран СНГ поинтересовался у директора музея Михаила Пиотровского, как удалось сохранить коллекцию в революционные дни 1917 года.

    Во время осмотра Золотой кладовой Путин спросил: «А вот, когда здесь после событий в 1917 году, здесь же стояли части, после захвата Зимнего дворца грабили все подряд. Как это не разграбили?», передает ТАСС.

    Пиотровский объяснил, что руководство Эрмитажа опасалось штурма и заранее капитулировало перед Красной гвардией. Этому способствовал и опыт после пожара 1837 года, когда были предусмотрительно заблокированы переходы между императорской резиденцией и залами с экспозицией, чтобы предотвратить проникновение.

    Путин уточнил: «То есть Красная гвардия защищала?» – и Пиотровский подтвердил, что именно бойцы Красной гвардии в тот момент спасли музей от разграбления.

    Ранее в ходе посещения Эрмитажа лидеры стран СНГ вместе с Путиным лично наблюдали сложную работу уникальных часов «Павлин» XVIII века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 17:45 • Новости дня
    Путин установил возрастной предел для службы в Росгвардии Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил понятие предельного возраста для поступающих на службу в войсках Росгвардии в Донбассе и Новороссии до 1 января 2028 года.

    Документ опубликован на официальном ресурсе и уже вступил в силу, передает ТАСС.

    Ранее предельного возраста для поступающих на службу в Росгвардию на этих территориях не было.

    Сейчас в России возрастной предел для поступления на службу в войска Росгвардии составляет от 50 до 60 лет в зависимости от категории должности.

    В 2023 году Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе посещения Эрмитажа лидеры стран СНГ вместе с президентом России Владимиром Путиным лично наблюдали сложную работу уникальных часов «Павлин» XVIII века.

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ, которые прибыли на неформальный саммит в Петербург, посетили Эрмитаж, где ознакомились с работой знаменитых часов «Павлин», передает РИА «Новости».

    Уникальный механизм был запущен заведующим лабораторией реставрации Михаилом Гурьевым, который также является хранителем этих часов.

    Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский давал пояснения для гостей, а лидеры наблюдали за работой исторических часов с заметным интересом. Когда механизм завершил цикл кукареканьем петуха, это вызвало живую реакцию у собравшихся глав государств.

    Часы «Павлин» создал английский ювелир и механик Джеймс Кокс в конце XVIII века. Этот механизм был заказан князем Потемкиным для императрицы Екатерины II, а в Россию привезен в разобранном виде, после чего собран и запущен русским механиком Иваном Кулибиным. Сегодня «Павлин» остается единственным крупным автоматом XVIII века, сохранившимся в неизменном и полностью рабочем состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы.

    Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин пообещал Рахмону наказать виновных в гибели мальчика из Таджикистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагедией в одной из российских школ, в которой погиб мальчик из Таджикистана.

    «Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад», – отметил Путин в начале встречи с Рахмоном, передает ТАСС.

    «Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление», – подчеркнул Путин и заверил, что следствие по этому делу доведут до конца, а виновные обязательно понесут наказание.

    Путин отметил, что правоохранительные органы России и Таджикистана взаимодействуют очень тесно и с высоким уровнем доверия, поэтому расследование будет полноценным, а республика будет информироваться о его ходе.

    «Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства», – добавил Путин.

    Рахмон поблагодарил Путина за внимание к расследованию и указал на необходимость строгого наказания виновных.

    Встреча лидеров прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа после завершения неформального саммита Содружества Независимых Государств. Переговоры президентов прошли в формате тет-а-тет.

    Ранее МИД выразил соболезнования Таджикистану после трагедии в подмосковной школе.

    Напомним, 16 декабря в результате нападения 15-летнего подростка в Успенской средней школе был убит один ребенок, и несколько человек получили ранения.

    Комментарии (5)
    23 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время экскурсии по Эрмитажу премьер-министр Армении Никол Пашинян с интересом обсуждал уникальную конструкцию Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга.

    В ходе визита в Государственный Эрмитаж премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным и директором музея Михаилом Пиотровским, передает ТАСС.

    Внимание армянского политика привлекла Александровская колонна на Дворцовой площади, вид на которую открывается из зала дворца. Пашинян спросил, снимался ли крест с рук ангела на колонне в советское время.

    «Ни на день», – ответил Пиотровский.

    Владимир Путин подчеркнул уникальность конструкции: «Стоит под собственным весом. Никак не закреплена».

    Пиотровский пояснил, что в прошлом на площади старались избегать проведения механизированных парадов, чтобы не создавать вибрации и не повредить устойчивость колонны.

    Позднее для участия танков на Дворцовой площади разрешили использовать резиновые накладки на гусеницы.

    Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы. Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже. Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер UMA2RMAN на песню Газманова. Путин поинтересовался, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 08:26 • Новости дня
    Ударом по аэродрому в Николаевской области уничтожен склад с ракетами ВСУ
    Ударом по аэродрому в Николаевской области уничтожен склад с ракетами ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Складское помещение с украинскими ракетами поразили ВС России при ударе по аэродрому в городе Вознесенск в Николаевской области, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В ходе удара поражен склад с ракетами ВСУ на Мартыновском аэродроме в Вознесенске, сообщил Лебедев РИА «Новости».

    Ранее подполье сообщало, что в ходе одного из ударов по Одессе был поврежден отстойник, где находились фуры с комплектующими для украинских беспилотников.

    Комментарии (2)
    22 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Экс-корреспондент «Ленты.ру» Чигасов погиб в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший корреспондент издания «Лента.ру» Николай Чигасов погиб на Украине во время спецоперации.

    «В Донецкой народной республике в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов. Как стало известно, смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском», – говорится в материале «Ленты.ру».

    Чигасов проработал в международной редакции издания с 2021 по 2022 год, а после начала спецоперации сфокусировался на материалах о проблемах беженцев и затем вступил в ряды добровольцев. По информации редакции, он участвовал в боях под Кременной на Лиманском направлении и освобождал село Спорное.

    В сентябре 2024 года, выполняя боевое задание, Чигасов получил тяжелое осколочное ранение ноги из-за атаки FPV-дрона. Несмотря на травму и угрозу повторных атак, ему удалось самостоятельно дойти до расположения своей части. За проявленное мужество корреспондент был награжден медалью «За спасение погибающих» и получил офицерское звание лейтенанта.

    Коллеги и близкие характеризуют Чигасова как человека, отличавшегося смелостью, упорством, решительностью и идеализмом. В «Ленте.ру» отметили, что он был готов до конца стоять за Россию, своих друзей и близких. Редакция выразила соболезнования родным корреспондента.

    В октябре военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области.

    В марте в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 21:01 • Новости дня
    Политолог: Россия – гарант борьбы с терроризмом в Центральной Азии

    Политолог Козюлин: Россия и страны Центральной Азии едины в борьбе с терроризмом

    Политолог: Россия – гарант борьбы с терроризмом в Центральной Азии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В силу логистического, культурного и исторического единства борьба с терроризмом и экстремизмом является общей задачей для России и стран Центральной Азии. Безопасность одного государства в регионе становится залогом безопасности всех постсоветских республик, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее в Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ.

    «Тема совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом всегда занимала особое место в отношениях России и стран Центральной Азии – как в рамках СНГ, так и на двустороннем уровне. К сожалению, некоторые социокультурные особенности региона создают почву для радикализации отдельных групп, что представляет угрозу для всего евразийского пространства», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «В то же время Россия и государства Центральной Азии связаны прочными узами общей истории, что обуславливает тесную взаимозависимость наших обществ. Соответственно, вспышка терроризма в одной стране становится проблемой для всех. Поэтому Москва считает своим долгом помогать ближайшим соседям в противодействии экстремизму», – продолжил он.

    «Вспомним теракт в «Крокусе». Эта трагедия наглядно показывает неделимость вопросов безопасности России и Центральной Азии. Даже с прагматической точки зрения: предотвращение подобных случаев у нас должно включать плотную работу по поддержанию стабильности в постсоветских республиках, в том числе через укрепление их спецслужб», – отметил эксперт.

    «Кроме того, государства региона – наши ближайшие союзники. Мы ценим их стремление к мирному и поступательному развитию. Если же на их территории вспыхнет «экстремистский пожар», о многих совместных планах на будущее можно будет забыть, а пострадают от этого все региональные игроки», – подчеркнул собеседник.

    «Отмечу, что Владимир Путин известен как последовательный и непримиримый борец с террористическими и экстремистскими движениями. Россия внесла огромный вклад в сдерживание распространения экстремизма в ряде регионов. Эту миссию мы продолжаем выполнять и будем делать это дальше – во благо России и наших партнеров», – заключил Козюлин.

    Ранее в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит глав государств-участников СНГ, на котором присутствовали лидеры Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана Туркменистана и Узбекистана.

    В рамках своего выступления президент России Владимир Путин подчеркнул, что борьба с терроризмом и экстремизмом до сих пор остается важным направлением взаимодействия стран Содружества. «В этих целях налажены плотные оперативные контакты по линии силовых структур и компетентных органов. Реализуется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030 года», – напомнил Путин.

    Глава государства отметил, что дальнейшее наращивание партнерства в рамках СНГ «в самых разных областях» отвечает коренным интересам народов стран-участниц объединения. «Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности», – подытожил российский лидер.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украинский летчик погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ
    Трамп объявил о строительстве двух новых линкоров класса «Трамп»
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    В Госдуме уволили 15 помощников после скандала с «платными» круглыми столами
    Зеленский поручил поменять даты праздников на Украине
    Анна Курникова и Инрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз
    В Москве задержали избившего пассажира в метро человека

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Упрямство Зеленского добивает украинскую энергетику

    К концe 2025 года энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза. Жители Киева, например, получают электроэнергию в среднем 8-11 часов в сутки. Последствия этого ощущают прежде всего ВСУ, но также и в целом украинская экономика. Но винить в этом украинцы могут только главу киевского режима Зеленского – российские удары наносятся только в ответ. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации