Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS
Военкор Коц показал на видео состояние Антоновского моста после 150 ударов HIMARS
Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры уцелевшего Антоновского моста, подвергшегося многочисленным ударам из американской высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Военный корреспондент Александр Коц опубликовал новые кадры состояния Антоновского моста после многочисленных обстрелов. Как отметил Коц в Telegram-канале, что американская система HIMARS нанесла порядка 150 прямых ударов по мосту.
Коц уточнил, что видео было снято спустя несколько часов после отвода российских военных с западного берега Днепра. Несмотря на интенсивность обстрелов, мост не был полностью разрушен.
«Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий в одну воронку. При этом несущие конструкции моста целы», – заявил Коц в своем материале.
Журналист подчеркнул, что основные конструкции Антоновского моста сохранили свою целостность, хотя покрытие пострадало от многочисленных ударов. Видео, опубликованное военкором, демонстрирует крупные выбоины и повреждения дорожного полотна, однако опоры и несущие элементы моста чувствительных разрушений не получили.
Ранее Россия нанесла повторный удар беспилотником по автомобильному мосту на трассе М-15 на Днестре в селе Маяки в Одесской области.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия отсекает Украину от выхода к Дунаю.