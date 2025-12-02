Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о курских корнях сказочного героя Колобка
Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о курских корнях сказочного героя Колобка, сообщается на сайте Кремля.
По его словам, впервые о Колобке россияне узнали в 1844 году, когда жительница Курской области Екатерина Авдеева опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою».
«Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни», – заявил Хинштейн.
Он отметил, что именно по этой причине в центре Курска установили скульптуру Колобка. Ранее эту скульптуру открыли в детском «Парке пионеров» в Курске.
Ранее президент Владимир Путин отметил высокий спрос на культурные мероприятия среди жителей Курской области.
Президент России в 2021 году назвал сказку «Колобок» одним из своих любимых художественных произведений.