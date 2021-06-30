Путин объяснил смысл сказки «Колобок» для чиновников

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на блиц-опрос, назвал три своих любимых художественных произведения, в их числе – сказка «Колобок».

Президент пояснил, что у него есть три любимых произведения: «Война и мир» Льва Толстого, первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и русская народная сказка «Колобок».

«Почему? Просил бы обратить на это внимание и просил бы обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», – пояснил глава государства.

Также президент ответил на вопрос, какой школьный учитель ему запомнился больше всего.

«У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвертый класс. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо», – сказал он.

Кроме того, Путин вспомнил классную руководительницу, учителя немецкого языка Веру Гуревич.

«Ну и Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс, я до сих пор поддерживаю с ней отношения», – сказал президент.