Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте

Tекст: Дарья Григоренко

Песков в эфире «Первого канала» заявил: «Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно. Потому что мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие», передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что власти России не рассматривают подобные шаги как возможность для диалога, если их целью станет временная остановка боевых действий. По его словам, Москва придерживается позиции, направленной на достижение устойчивого мира, а не формальных перемирий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предложение Зеленского провести референдум о статусе Донбасса, заявил, что вся эта территория считается российской по действующей Конституции. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму «средним пальцем» Белому дому и отметил, что это затормозит переговоры.

Напомним, Зеленский допустил проведение голосования по территориальным вопросам на Украине.