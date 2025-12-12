Депутаты предложили ограничить консульские услуги осужденным за границей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Согласно проекту, если гражданин ранее был осужден по уголовным статьям или административным статьям за призывы к нарушению территориальной целостности России, введению санкций, дискредитацию вооруженных сил, участие в деятельности нежелательных организаций и невыполнение предписаний Минюста для иноагентов, консульства за рубежом не смогут оформлять ему загранпаспорт, регистрацию брака, смену имени и другие гражданско-правовые действия.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В документе также отмечается, что эти граждане не смогут получить повторные свидетельства о рождении, браке и других актах гражданского состояния, а также юридическую поддержку при задержании или аресте, пересылку посылок и писем, помощь в случае отсутствия средств к существованию за границей.

Проектом запрещаются и нотариальные действия, такие как удостоверение сделок, легализация иностранных официальных документов и истребование документов с территории России.

Помимо консульских ограничений, предлагается заморозить активы этих граждан, запретить регистрацию индивидуальным предпринимателем и самозанятым, ограничить дистанционный доступ к банковским услугам, а также приостановить действие водительских удостоверений и ряда иных прав.

Таким образом, инициатива распространяет запреты не только на лиц с уголовной судимостью, но и на тех, кто получил административные наказания по ряду статей КоАП России.

Ранее в «Единой России» подготовили пакет законопроектов об ограничительных мерах для лиц, скрывающихся за границей от уголовного или административного наказания.