Глава МО ЦАР пообещал жестко пресекать внешнюю дестабилизацию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, власти Центрально-Африканской Республики будут решительно пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в стране извне, передает РИА «Новости». Министр подчеркнул, что Банги считает неоколониальные практики недопустимыми и не собирается допускать их в будущем.

«Мы настаиваем на уважительном отношении к нашему суверенитету. Неоколониализм не приемлем для нас. Мы будем пресекать любую попытку дестабилизировать обстановку в стране», – заявил Биро. Он указал, что подобные сценарии уже реализовывались с разной степенью успеха на Мадагаскаре, в Марокко, Кении, Танзании, ряде стран Азии и на Балканах.

По его словам, одним из последних примеров внешнего вмешательства стала ситуация в Гвинее-Бисау, где недавно произошел военный переворот. Биро добавил, что власти ЦАР готовы отстаивать свои интересы и не желают повторения такого сценария у себя.

«Мы не хотим такого будущего для наших детей. И не надо проверять нас на зрелость. Мы в состоянии постоять за себя. Так что, прежние разногласия и конфликты можно оставить в прошлом, если мы увидим уважение и желание сделать ЦАР процветающей», – подвел итог министр.

