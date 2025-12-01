Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.2 комментария
Глава МО ЦАР пообещал жестко пресекать внешнюю дестабилизацию
Власти ЦАР будут пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране извне, в Банги считают неоколониальные практики неприемлемыми и не желают такого будущего для своих детей, заявил глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
По его словам, власти Центрально-Африканской Республики будут решительно пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в стране извне, передает РИА «Новости». Министр подчеркнул, что Банги считает неоколониальные практики недопустимыми и не собирается допускать их в будущем.
«Мы настаиваем на уважительном отношении к нашему суверенитету. Неоколониализм не приемлем для нас. Мы будем пресекать любую попытку дестабилизировать обстановку в стране», – заявил Биро. Он указал, что подобные сценарии уже реализовывались с разной степенью успеха на Мадагаскаре, в Марокко, Кении, Танзании, ряде стран Азии и на Балканах.
По его словам, одним из последних примеров внешнего вмешательства стала ситуация в Гвинее-Бисау, где недавно произошел военный переворот. Биро добавил, что власти ЦАР готовы отстаивать свои интересы и не желают повторения такого сценария у себя.
«Мы не хотим такого будущего для наших детей. И не надо проверять нас на зрелость. Мы в состоянии постоять за себя. Так что, прежние разногласия и конфликты можно оставить в прошлом, если мы увидим уважение и желание сделать ЦАР процветающей», – подвел итог министр.
