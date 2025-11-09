Международный день против фашизма и антисемитизма отмечается 9 ноября

Tекст: Катерина Туманова

Международный день против фашизма и антисемитизма 9 ноября напоминает о первой массовой акции физического насилия над еврейским народом в 1938 году. Тогда нацисты в Германии устроили операцию «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин», положившую начало Холокосту, напомнил МИД России.

Во второе воскресенье ноября отмечается и Международный день скороговорок, которые помогают делать речь и произношение четкими и понятными на любом языке - от родного до иностранного.

День специального отряда быстрого реагирования отмечается 9 ноября ежегодно как профессиональный праздник сотрудников СОБР ФСВНГ России. Первый отряд милиции специального назначения был создан в 1978 году для оперативного реагирования на ЧП в ходе Олимпиады-80. Позже дата стала днем основания СОБР и профпраздником тех, кто к ним причастен.

Неофициальный вкусный праздник, как раз к воскресному чаю, отмечается 9 ноября – День ромовой бабы. Он посвящен ароматному кексу из сдобного дрожжевого теста с добавлением изюма и цукатов.

При этом в Испании 9 ноября отмечают День оливок, в Камбодже – День независимости, в Аргентине – День бабушки, в Бразилии – День отелей, в Германии – День падения Берлинской стены, в Тунисе – Праздник деревьев.

По кусочку именинного пирога достается Андрею, Валентину, Марку, Нестору, Сергею и Капитолине.