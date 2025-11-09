  • Новость часаБолее 40 дронов ВСУ сбиты средствами ПВО над двумя регионами России за ночь
    Орбан начал снимать антироссийские санкции
    На Украине остановились все государственные ТЭС
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС
    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Захарова объяснила действия Зеленского его играми с мясорубкой в детстве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    20 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    5 комментариев
    9 ноября 2025, 00:20 • Новости дня

    Международный день против фашизма и антисемитизма отмечается 9 ноября

    Tекст: Катерина Туманова

    Воскресенье, 9 ноября, – день в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, экологических, гастрономических, шутливых и вдохновляющих праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    Международный день против фашизма и антисемитизма 9 ноября напоминает о первой массовой акции физического насилия над еврейским народом в 1938 году. Тогда нацисты в Германии устроили операцию «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин», положившую начало Холокосту, напомнил МИД России.

    Во второе воскресенье ноября отмечается и Международный день скороговорок, которые помогают делать речь и произношение четкими и понятными на любом языке - от родного до иностранного.

    День специального отряда быстрого реагирования отмечается 9 ноября ежегодно как профессиональный праздник сотрудников СОБР ФСВНГ России. Первый отряд милиции специального назначения был создан в 1978 году для оперативного реагирования на ЧП в ходе Олимпиады-80. Позже дата стала днем основания СОБР и профпраздником тех, кто к ним причастен.

    Неофициальный вкусный праздник, как раз к воскресному чаю, отмечается 9 ноября – День ромовой бабы. Он посвящен ароматному кексу из сдобного дрожжевого теста с добавлением изюма и цукатов.

    При этом в Испании 9 ноября отмечают День оливок, в Камбодже – День независимости, в Аргентине – День бабушки, в Бразилии – День отелей, в Германии – День падения Берлинской стены, в Тунисе – Праздник деревьев.

    По кусочку именинного пирога достается Андрею, Валентину, Марку, Нестору, Сергею и Капитолине.

    9 ноября 2025, 00:31 • Новости дня
    Умер народный артист Владимир Симонов

    Умер народный артист Владимир Симонов на 69-м году жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве в возрасте 68 лет скончался известный актер театра и кино, заслуженный народный артист России Владимир Симонов.

    О смерти Симонова сообщил источник, близкий к окружению артиста, передает ТАСС. В сообщении агентству сказано: «Не стало Владимира Симонова».

    Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске Самарской области. Актер окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и затем был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В 1983 году, по приглашению Олега Ефремова, он перешел во МХАТ, однако уже в 1989 году вновь вернулся в Театр Вахтангова, где работал до последних дней.

    Зрителям Симонов запомнился по ролям в спектаклях «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и «Улыбнись нам, Господи». Кроме участия в постановках Театра Вахтангова он сотрудничал и с другими театрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно заслуженный артист Анатолий Меньщиков ушел из жизни на 76-м году. Заслуженный артист России и актер дубляжа Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет. Геннадий Нилов, прославившийся ролью в фильме «Три плюс два», умер накануне своего 89-летия.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва отвергла попытки Евросоюза вынудить Россию к шагам, которые могут нанести вред ее национальным интересам после ограничений на шенгенские визы.

    Россия не станет позволять Евросоюзу спровоцировать ее на ответные действия по визовым ограничениям, наносящим урон национальным интересам, заявила в эфире ТВЦ официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что многие решения ЕС нацелены на то, чтобы подтолкнуть Россию к зеркальным или иным ответным шагам, которые способны нанести ущерб стране.

    «Вот этого они точно не дождутся, поэтому ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», – заявила она.

    Захарова уточнила, что Москва готова отдавать предпочтение зеркальному, «гибридному» или асимметричному формату ответа, если он окажется наиболее эффективным. Она добавила, что западные страны часто намеренно используют решения по визам для проверки реакции российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова оценила высказывание Кайи Каллас о поездках россиян в Евросоюз. Еврокомиссия заявила о вступлении в силу 8 ноября новых ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России.

    Брюссель при этом сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

    Комментарии (8)
    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    Комментарии (4)
    9 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку

    Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО улыбку

    Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лицо нового генсека НАТО Марка Рютте без конца озаряет улыбка: на встречах, при рукопожатиях, на переговорах и фотосессиях, пусть даже в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы, отметил российский сенатор Алексей Пушков, попытавшись объяснить это явление.

    «В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем», – указал сенатор в Telegram-канале.

    Пушков считает, что это нормально для Рютте, который уже перебрался в класс «небожителей».

    «После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев. Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеется над ними», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность. Также Рютте заявил, что НАТО готовится к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 05:40 • Новости дня
    Попавший под сход лавины на Агинском месторождении геолог найден живым
    Попавший под сход лавины на Агинском месторождении геолог найден живым
    @ Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Агинского месторождения на Камчатке спасатели обнаружили живым второго геолога, которого ранее считали пропавшим после схода снежной лавины.

    «Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен. По предварительной информации, он жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации», – сказано в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

    В район схода лавины из села Мильково выехали спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и врач Мильковской районной больницы, добавили в ведомстве.

    Вечером субботы, 8 ноября, на месторождении лавина накрыла буровую установку с двумя работниками внутри. Машиниста подрядной компании обнаружили без признаков жизни. Поиски помощника были приостановлены до утра из-за темноты.

    Утром к поискам присоединились сотрудники Камчатского спасцентра МЧС, которые доставили специальные щупы и биперы. Руководство поисковой операцией взяли на себя спасатели, всего работало около 20 человек, уточняет РИА «Новости».

    Инцидент произошел с сотрудниками горно-металлургической компании «Ареал», которая ведет добычу цветных и драгоценных металлов в 11 регионах России. В компании работает более 16 тыс. человек. Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края проводят проверки по факту происшествия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, под лавиной в Италии погибли пять немецких альпинистов. Лавина в Непале унесла жизни альпинистов из пяти стран.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 07:25 • Новости дня
    Более 40 дронов ВСУ сбиты средствами ПВО над двумя регионами России за ночь

    Более 40 дронов ВСУ сбиты средствами ПВО над двумя регионами России за ночь

    Более 40 дронов ВСУ сбиты средствами ПВО над двумя регионами России за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Средствами ПВО над двумя регионами России за ночь было уничтожено 44 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 8 ноября до 7.00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении.

    Оборонное ведомство уточнило, что 43 дрона были сбиты над Брянской областью и один БПЛА – над Ростовской.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

    Массовую атаку дронов ВСУ отразили над шестью районами Ростовской области. Силы ПВО уничтожили в субботу 15 украинских БПЛА над четырьмя регионами и Черным морем.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 05:25 • Новости дня
    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте

    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский военнопленный объяснил, ради чего украинское командование умышленно занижает данные о потерях на фронте и удерживает выплаты, не раскрывая судьбу пропавших.

    Украинское командование скрывает данные о пленных и погибших военнослужащих, чтобы занизить статистику потерь и присваивать выделенные средства, рассказал РИА «Новости» Иван Сидельник, пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады.

    По его словам, командирам ВСУ невыгодно забирать даже тела погибших, а официальную статистику необходимо «умножать не то что на десять, а почти на сто».

    «Им не выгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что потерь несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на десять, а на 100 почти потери украинской армии», – сказал он.

    Сидельник отметил, что сокрытие информации о погибших позволяет украинским командирам не выплачивать материальную компенсацию семьям погибших.

    «Это надо признать, что такие потери – это, считайте, выплаты надо им всем», – уточнил военнопленный.

    Он добавил, что до того момента, пока статус пленного не подтвержден официально, его заработная плата продолжает накапливаться на карте. За это время командование рассчитывает получить доступ к его счету и снять деньги.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупное украинское военное кладбище пополнилось сотнями безымянных могил за считанные месяцы после передачи тел погибших украинских солдат, кадры захоронений появились в Сети.

    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ. На Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 03:53 • Новости дня
    Основательница Wildberries поделилась секретом выявления миллионеров
    Основательница Wildberries поделилась секретом выявления миллионеров
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким поделилась с участниками бизнес-форума «Поколение» своим способом выявления долларовых миллионеров в окружении.

    По словам Татьяны Ким, определить настоящего долларового миллионера можно по скромному стилю одежды и функциональным часам, потому что «это не про яхты, кутежи, <...> это про работу».

    «Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы», – передает ее слова РИА «Новости».

    Кроме того, Ким задала бы предполагаемому миллионеру вопрос о предстоящих налоговых реформах, которые вступят в силу в январе 2026 года. По ее мнению, этот вопрос поставил бы многих в тупик, но не миллионера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, имя миллиардером, который пожертвовал 130 млн долларов на выплату зарплат американским военным во время шатдауна, оказался банкир Тимоти Меллон. При этом известный миллиардер Стивен Коэн выставил на продажу золотой унитаз, стартовая цена которого составляет 10 млн долларов.


    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 22:14 • Новости дня
    Мирошник объяснил цель российских атак на украинские ТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что атаки на объекты в Украине направлены на потенциал ВПК, а не на гражданское население, и не ставят целью ухудшение условий жизни.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с остановкой всех государственных тепловых электростанций Украины. Он указал, что Москва наносит удары по энергетике, обслуживающей потребности военно-промышленного комплекса Украины, а не по гражданским объектам.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Мирошник отметил: «Нынешний удар – это не по населению, это по военному потенциалу, это по потенциалу ВПК. Поэтому и последствия нужно искать в основном там. А дальше это косвенные условия, потому что война остается войной, и иллюзии не нужно иметь для того, чтобы объяснять, что это никак не коснется населения».

    Деятель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не стремится ухудшать условия жизни граждан Украины. Он уточнил, что удары по энергетическим объектам объясняются необходимостью лишить украинских военных возможностей, ведь электрифицированная логистика, по его словам, играет ключевую роль для снабжения армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в субботу районы Киева остались без электричества на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Теплоэлектростанция группы ДТЭК на Украине пострадала в результате атаки. Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 05:10 • Новости дня
    Паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи

    Паром Seabridge отправился в Трабзон без разрешения на заход в Сочи

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи и отправился обратно.

    «Новость последних минут: после двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», – рассказал РИА «Новости» гендиректор ООО «СВС Шиппинг» и  директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

    По его словам, паром так и не получил разрешения на заход в порт Сочи, пробыв на рейде более двух суток и отправляясь обратно в Трабзон.

    Напомним, первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи. Туркменян ранее заявил, что паром Sea Bridge второй день стоит у берегов Сочи, ожидая согласования возможности захода в порт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Краснодарского края считают  преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности. Пассажиры жаловались на долгую проверку парома Seabridge в Сочи, хотя Туркменян сообщал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми службами.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 03:40 • Новости дня
    Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти десять российских и иностранных граждан арестованы по подозрению в участии в террористическом сообществе, связанном с СБУ, сообщил информированный источник.

    Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана почти десяти гражданам России и иностранцам по обвинению в участии в террористическом сообществе посредством сотрудничества с СБУ. В материалах дела фигурируют также  неустановленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Один из главных обвиняемых является иностранным гражданином, который по версии следствия поддерживал контакт с украинской спецслужбой.

    Все арестованные содержатся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в изоляторе «Лефортово».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре женщина-повар в Севастополе была задержана за передачу украинской военной разведке данных о Черноморском флоте и попытку отравить российских военнослужащих.

    В октябре ФСБ задержала жительницу Донецка, подозреваемую в госизмене, за передачу СБУ сведений об автомобилях чиновников и перемещение компонентов взрывного устройства. Работника скорой помощи в ЛНР осудили в ноябре за шпионаж в пользу Украины.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 04:07 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о последствиях освобождения Успеновки для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Успеновки в Запорожской области ограничило действия украинской армии из-за отсутствия иных населенных пунктов поблизости, где можно было бы урываться и чьими мирными жителями прикрываться, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после Успеновки практически нет других поселений до Воздвижевки и Терноватого.

    «Украинским боевикам, которые привыкли прикрываться мирными жителями и действовать в городских застройках, уже негде зацепиться. Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», – сказал он ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что взятие Успеновки было ожидаемо, поскольку российские силы продолжительное время оказывали давление на позиции ВСУ на участке фронта почти в 30 км.

    Дальнейшее наступление, по его данным, пойдет в западном направлении, а целью станет окружение и отрезание от снабжения украинской группировки в районе Гуляйполя.

    Напомним, в пятницу, 7 ноября, группировка войск «Восток» освободили Успеновку в Запорожской области. При этом ВС России в 2025 году освободили более 280 населенных пунктов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка за освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области.

    Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в поселке Успеновка не получили поддержки от командования, несмотря на многократные просьбы о помощи.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 01:49 • Новости дня
    Цена килограмма красной икры в Хабаровске достигла 12 тыс. рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    На хабаровских рынках в этом году стоимость красной икры элитных сортов варьируется от 11 до 12 тыс. рублей за килограмм.

    Розничная стоимость свежевыловленной в этом году красной икры элитных сортов – кижуч и нерка – на рынках Хабаровска установилась на уровне 11-12 тыс. рублей за килограмм, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. При покупке нескольких килограммов продавцы предоставляют скидку: цена может опускаться до 9-10 тыс. рублей за килограмм.

    Цена на сорта икры «попроще» держится на уровне 8-9 тыс. рублей.

    Спрос на красную икру традиционно возрастает в преддверии новогодних праздников, что оказывает дополнительное давление на цены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты прогнозируют рост стоимости красной рыбы и икры к новогодним праздникам. При этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что цены на красную икру в России могут снизиться на фоне увеличения ее производства в этом году.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 16:47 • Новости дня
    Замглавы Минобороны России в Пхеньяне встретился с министром обороны КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Пхеньян замглавы Минобороны России Виктор Горемыкин обсудил с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем расширение военного сотрудничества двух стран, сообщило Министерство обороны России.

    Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин встретился с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем во время визита в Пхеньян, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в частности организацию военно-политической работы в армиях двух стран.

    Горемыкин подчеркнул, что связи между Россией и КНДР по многим направлениям, включая военное сотрудничество, сегодня активно развиваются. В свою очередь, Но Гван Чхоль заявил, что визит российской делегации способствует дальнейшему укреплению боевого братства между армиями КНДР и России, а также стимулирует сотрудничество между военно-политическими органами двух стран.

    Российская делегация также посетила довузовское Мангендэское революционное училище и Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена.

    Кроме того, прошли переговоры с генерал-лейтенантом Пак Ен Илем, который отметил значимость визита для последовательной идейно-политической подготовки военных и развития сотрудничества между военно-политическими структурами России и КНДР.

    В завершение визита Горемыкин и его коллеги возложили цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, посвящённому освобождению Кореи от японской оккупации в 1945 году.

    Ранее делегация Главного военно-политического управления ВС России во главе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным прибыла в Пхеньян.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 04:18 • Новости дня
    Социальный фонд сосчитал количество пенсионеров в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 40 млн человек на территории России являются пенсионерами, согласно данным Социального фонда России (СФР).

    По состоянию на 1 октября 2025 года число россиян-пенсионеров составило более 40,6 млн человек, передает РИА «Новости».

    Число пенсионеров на учете в системе Социального фонда составляет 40,662 млн на 1 октября текущего года, при этом работающих пенсионеров из них – 7,354 млн человек, неработающих – 33,308 млн.

    Напомним, в сентябре стало известно, что Москва оказалась лидером по количеству пенсионеров среди регионов, причем женщин почти вдвое больше, чем мужчин.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 22:47 • Новости дня
    Глава Минобороны Бельгии Франкен обвинил Россию в организации полетов дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен публично назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) впервые открыто обвинил Россию в организации полетов неопознанных беспилотников над бельгийскими военными базами и аэропортами, передает РИА «Новости».

    Франкен заявил, что Россия является вероятным подозреваемым, отметив, что довольно много людей в социальных сетях также, похоже, недовольны тем фактом, что за это обвиняют Россию.

    «У России, безусловно, есть возможности для организации таких операций», – отметил Франкен.

    В то же время глава ведомства не привел никаких доказательств.

    Бельгийские власти ведут наблюдение за ситуацией с октября, когда начали поступать сообщения о беспилотниках над критической инфраструктурой в стране. С началом расследования ни один подозреваемый задержан не был, и ни один дрон не был сбит. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал работу – 4 и 5 ноября.

    Ранее глава правительства Бельгии Барт Де Вевер созвал национальный совет безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина.

    Министр обороны Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории Бельгии.

    Бывший министр обороны Людивин Дедондер раскритиковала высказывания Франкена в адрес России после обнаружения беспилотников.

    Российское посольство отметило готовность к профессиональному диалогу и подчеркнуло, что Россия не имеет отношения к инциденту с дронами.

    Комментарии (3)
    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

