    Орбан начал снимать антироссийские санкции
    На Украине остановились все государственные ТЭС
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС
    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Захарова объяснила действия Зеленского его играми с мясорубкой в детстве
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    9 ноября 2025, 02:46 • Новости дня

    Венгрия согласовала с США покупку до 24 реактивных систем HIMARS

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии намерены усилить армию новыми американскими системами HIMARS, однако их поставка ожидается не ранее чем через три года.

    О планах закупить у США реактивные системы залпового огня HIMARS и другую технику заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, передает ТАСС. Он отметил, что соответствующая сделка запланирована в рамках десятилетней программы развития вооруженных сил страны.

    По словам министра, такие системы значительно расширят стратегические возможности венгерской армии и считаются максимально привлекательным решением для модернизации обороны Венгрии.

    Как отметил Салай-Бобровницки, объем закупки составит от двадцати до двадцати четырех установок HIMARS, как ранее сообщалось в СМИ. Министр подтвердил эти оценки, подчеркнув, что переговорам с американской стороной в Пентагоне уделяется большое внимание.

    Однако поступление новых вооружений в Венгрию произойдет не скоро. Для завершения сделки потребуется множество разрешений, включая согласование в Конгрессе США. Кроме того, спрос на HIMARS остается высоким, что увеличивает сроки поставки. Салай-Бобровницки спрогнозировал, что реализация закупки может занять около трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» и «Турецкому потоку» в Венгрию освободили от санкций США. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште отменили под давлением производителей оружия из США. Венгрия отказалась одобрить вступление Украины в Евросоюз и ее финансирование.

    8 ноября 2025, 13:56 • Новости дня
    Путин сменил замминистра обороны

    Путин назначил командующего ЮВО Санчика замминистра обороны

    Путин сменил замминистра обороны
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующеий ЮВО Александр Санчик.

    Глава государства освободил Булыгу от должности замминистра обороны и назначил его заместителем секретаря Совбеза России, передает ТАСС.

    Другим указом Путин освободил командующего войсками Южного военного округа Александра Санчика от должности, и назначил его заместителем министра обороны.

    В июне 2024 года президент назначил на должность первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.

    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    8 ноября 2025, 07:25 • Новости дня
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек

    Tекст: Катерина Туманова

    Лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

    Лазерная система противодействия дронам LazerBuzz получила возможность  автоматического режима работы, сообщает ТАСС.

    «Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды», – рассказали в компании-разработчике.

    Там уточнили, что система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок.

    На испытаниях установка смогла зафиксировать, навестись и уничтожить FPV-дроны менее чем за секунду, причем весь процесс осуществлялся без участия оператора. Систему намерены интегрировать в комплект современного вооружения после согласования необходимых процедур.

    Производитель отмечает перспективность применения установки в условиях современной военной угрозы со стороны беспилотной авиации, в том числе FPV-дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре сообщалось, что боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    В рамках ВЭФ представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.


    7 ноября 2025, 23:40 • Новости дня
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    7 ноября 2025, 11:01 • Новости дня
    США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2»
    США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Ядерное топливо США и цифровые технологии IBM будут использоваться при строительстве новых энергоблоков АЭС в Пакше в рамках расширенного международного сотрудничества, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия и США подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в секторе атомной энергетики, передает ТАСС.

    Документ предусматривает поставки американского топлива на атомную электростанцию «Пакш» в дополнение к продукции из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что сотрудничество с США также заключается в использовании американских технологий для строительства нового хранилища отработавшего ядерного топлива, а также в строительстве малых модульных реакторов.

    По словам министра, IBM примет участие во внедрении цифровых технологий на АЭС «Пакш».

    «Таким образом, теперь мы можем сказать, что существует реальное участие американских корпораций в строительстве новых блоков атомной электростанции в Пакше», – заявил Сийярто.

    Венгрия также рассчитывает на продление освобождения проекта АЭС «Пакш-2» от американских санкций, предоставленного президентом США Дональдом Трампом в июне. Действие исключения истекает в декабре, и Будапешт выражает надежду на его пролонгацию после обсуждений в пятницу.

    Ранее компетентное ведомство Венгрии выдало разрешающую лицензию на заливку первого бетона для АЭС «Пакш-2».

    Российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома.

    Венгрия решила ускорить проект строительства из-за попыток срыва.

    8 ноября 2025, 00:10 • Новости дня
    Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш»

    Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США

    Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш»
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Поставки росийских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» в Венгрию полностью освобождены от санкций США, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров в Вашингтоне.

    «Мы получили общее и неограниченное освобождение от уплаты налогов для двух трубопроводов. Снижение расходов было успешно отстояно, и Венгрия по-прежнему будет иметь самые низкие цены на энергоносители. Трубопроводы «Турецкий поток» и «Дружба» были освобождены от санкций. Это исключение без ограничения по времени», – приводит слова Орбана портал 24.hu.

    Венгрия договорилась с американской Westinghouse о том, что сначала будет закупать топливо, а затем и малые модульные атомные электростанции. Будапешт согласился и на получение американских технологий для безопасного хранения отработанного топлива.

    Также стороны решили, что введенные в отношении АЭС «Пакш» санкции, будут сняты. Орбан заявил, что санкции, срок действия которых истекает в декабре, не будут продлены, но будут сняты в полном объеме.

    Орбан и Трамп намерены создать американо-венгерскую финансовую организацию, чтобы направить Венгрии дополнительные американские инвестиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов. Сийярто сообщил о будущем соглашении Венгрии и США в ядерной сфере.

    7 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть

    Bloomberg: Венгрия готова покупать у США СПГ и ядерное топливо за снятие санкций на нефть из России

    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть
    @ Marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подготовил пакет сделок, который будет предложен президенту США Дональду Трампу, в частности предусматривающий закупку американского сжиженного природного газа на сумму 600 млн долларов в течение пяти лет, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, среди предложений также рассматривается контракт на закупку у Westinghouse Electric Co. ядерного топлива на 100 млн долларов, передает ТАСС. На данный момент Россия остается основным поставщиком этого ресурса.

    Источники агентства заявляют, что Орбан рассчитывает получить взамен освобождение Венгрии от санкций США на российскую нефть, которые угрожают стабильности венгерской экономики. Переговоры между Будапештом и Вашингтоном продолжаются, и окончательные параметры сделки по американскому сжиженному газу могут измениться.

    По данным агентства, Белый дом подтвердил предстоящие переговоры между Трампом и Орбаном. В официальном заявлении отмечается, что стороны собираются обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что отказ от нефти и газа из России опасен для Венгрии.

    6 ноября 2025, 08:05 • Новости дня
    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34

    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшие истребители-бомбардировщики Су-34 пополнили парк российских Военно-космических сил, увеличив возможности выполнения задач на значительных расстояниях.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает Telegram-канал Ростеха.

    По информации корпорации, эти самолеты предназначены для поражения как наземных, так и воздушных целей, способны эффективно работать по инфраструктурным объектам противника и применять широкий спектр вооружений.

    В пресс-службе Ростеха сообщили: «Су-34 стал одним из символов ударной мощи российской фронтовой авиации. Этот самолет отличается надежностью, впечатляющей дальностью полета и универсальным спектром вооружения – от авиабомб до высокоточных ракет. В боевых условиях машина способна одновременно уничтожать воздушные цели и наносить выверенные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры».

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов в зоне спецоперации. Су-34 зарекомендовал себя в войсках с наилучшей стороны благодаря множеству применяемых вооружений и возможности использования перспективных средств поражения.

    Инженеры ОАК продолжают совершенствовать авиационную технику с учетом опыта применения в реальных условиях, делая новые поставленные самолеты еще более функциональными и эффективными для будущих задач, отметили в корпорации.

    Напомним, месяц назад Объединенная авиастроительная корпорация недавно передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    В 2025 году компания увеличит выпуск самолетов почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

    Между тем Министерство обороны показало работу Су-34 при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

    8 ноября 2025, 00:37 • Новости дня
    Трамп усмехнулся после ответа Орбана на вопрос о перспективах Киева

    Трамп усмехнулся после слов Орбана о гипотетической «победе Киева»

    Трамп усмехнулся после ответа Орбана на вопрос о перспективах Киева
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Рассуждая о перспективе украинского конфликта в ходе пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что жаждущие продолжения военных действий страны, видимо, полагают, что Украина может победить.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что официальный Брюссель и европейцы по-разному относятся к украинскому конфликту Он допустил, что сторонники войны, видимо, считают, что Украина может победить, но это, по его словам, в корне неверное понимание ситуации. «Единственные правительства, выступающие за мир, – это правительства США и маленькой Венгрии в Европе. Как бы то ни было, все остальные правительства предпочитают продолжать войну», – заявил Орбан.

    «Вы полагаете, что Украина не может выиграть войну?», – задал ему прямой вопрос Трамп перед журналистами. «Чудеса случаются», – ответил венгерский премьер. После этого на лице Трампа появилась усмешка, переходящая в скептическую ухмылку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими. При этом Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште.

    7 ноября 2025, 08:08 • Новости дня
    Ростех поставил армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для «Корнета»
    Ростех поставил армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для «Корнета»
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили новые партии высокоточного вооружения, включая управляемые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплексов «Корнет».

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав госкорпорации «Ростех», осуществил очередную поставку для Вооруженных сил России: армии переданы новые партии управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и ракет для противотанковых комплексов «Корнет», сообщает Ростех.

    Комплекс «Корнет» предназначен для борьбы с современными танками – включая оснащенные динамической защитой, а также для уничтожения бронетехники, укреплений и дронов. Сообщается об успешном применении ракет против западных танков Leopard, Challenger и боевых машин Bradley. Изделия могут устанавливаться на багги и квадроциклы, а за счет пульта дистанционного управления повысилась безопасность операторов в случае ответного огня противника.

    Управляемые снаряды «Краснополь-М2» используются для поражения широкого круга целей, среди которых танки Abrams, Leopard, САУ, БМП, БТР, мосты, переправы и пункты управления вражескими беспилотниками. Эти боеприпасы зарекомендовали себя в уничтожении как техники, так и укрепленных позиций противника.

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Такое высокоточное оружие в условиях современных боевых действий особенно востребовано в войсках». Он добавил, что предприятия госкорпорации ускоряют темпы производства, чтобы полностью обеспечить потребности армии и приблизить победу.

    Напомним, накануне Объединенная авиастроительная корпорация поставила Министерству обороны  новую партию бомбардировщиков Су-34.

    Ранее компания «Высокоточные комплексы» поставила серию ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Между тем Рособоронэкспорт за 25 лет увеличил объем экспорта вооружения в пять раз.

    7 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ

    Освобожденный поселок Шевченко завален грудами техники и тел солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В освобожденном ВС России поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР обнаружены остатки украинской военной техники и тела военнослужащих среди руин домов.

    Освобожденный российскими военнослужащими поселок Шевченко в ДНР разрушен в результате ожесточенных боев почти полностью, а сохранившиеся строения уничтожены почти до основания, утратив даже стены. При этом среди развалин остались десятки тел украинских военнослужащих, эвакуация которых после боев командованием ВСУ не производилась, передает РИА «Новости».

    ВСУ пытались вернуть контроль над Шевченко, несколько раз организовав контратаки, однако наступавшие подразделения понесли значительные потери и были уничтожены российскими военными в ходе боев за населенный пункт.

    Контратакующую пехоту ВСУ подвозили к окраинам на бронетехнике западного и украинского производства, включая американские БМП Bradley и БТР M113, а также французские БТР VAB.

    Эти машины были подорваны на противотанковых минах и сейчас находятся среди остатков разрушенной инфраструктуры на северной окраине поселка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские войска всеми силами хотели сохранить контроль над Шевченко в ДНР, чтобы не допустить потери контрольного месторождения лития в регионе, заявлял в июне советник главы республики Игорь Кимаковский. Российские войска 26 июня освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР.

    8 ноября 2025, 18:24 • Новости дня
    Лавров: МИД России приступил к выполнению поручения Путина по ядерным испытаниям

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России приступило к выполнению поручения Владимира Путина, который на Совете безопасности 5 ноября затронул вопрос возможной подготовки к ядерным испытаниям, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, МИД России принял к исполнению поручение Владимира Путина, озвученное на заседании Совета безопасности 5 ноября, передает ТАСС.

    Лавров акцентировал, что к настоящему моменту никаких разъяснений по поводу высказываний Дональда Трампа о возможных возобновлениях ядерных испытаний в Москву дипломатическими каналами не поступало.

    «Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе. О результатах общественность будет проинформирована», – отметил министр иностранных дел России.

    По словам Лаврова, неясно, говорил ли бывший президент США о традиционных испытаниях, подкритических либо о других видах ядерной активности. В публичных комментариях представителей США отсутствует единая позиция по этому вопросу, резюмировал глава МИДа.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств  подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Лавров заявил, что США не давала разъяснений по словам президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

    Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.

    7 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Рютте признал нехватку систем ПВО у НАТО в Европе

    Рютте: НАТО нужно увеличить потенциал систем ПВО в Европе на 400%

    Рютте признал нехватку систем ПВО у НАТО в Европе
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости в четыре раза увеличить количество систем ПВО в европейских государствах альянса, включая Румынию.

    Генсек НАТО Марк Рютте в интервью румынскому каналу Antena 3, которое цитирует ТАСС, подтвердил, что европейские страны НАТО, в том числе Румыния, не располагают достаточным количеством средств противовоздушной обороны.

    На вопрос журналиста о нехватке ПВО на восточном фланге альянса он отметил: «Да, согласен, это касается как самой Румынии, так и наших союзников. На всей европейской территории НАТО нам необходимо увеличить потенциал систем ПВО на 400%».

    Генсек подчеркнул, что именно для решения этой проблемы в НАТО приняли решение об увеличении инвестиций на оборону. При этом Рютте заверил, что страны альянса по-прежнему «хорошо защищены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече в столице Румынии Марк Рютте заявил, что не следит за встречами Владимира Путина.

    Генсек НАТО призвал альянс готовиться к длительной конфронтации с Россией. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о нарушениях международного права со стороны НАТО.

    8 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие в зоне спецоперации заметили, что собаки и другие животные первыми реагируют на приближающийся артобстрел, прячась в укрытиях за несколько минут до начала атаки, рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик».

    Боец группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик» рассказал, что на передовой собаки часто предчувствуют приближение артиллерийского огня раньше людей, передает РИА Новости.

    По его словам, перед началом обстрела собаки и другие животные внезапно перестают находиться на открытом пространстве и уходят в укрытие.

    «Перед тем, как работает артиллерия, у нас давно все животные сразу как-то чувствуют – сразу в укрытие. Обычно они по верху лазят, а вот как перед ночным обстрелом – никого нет. Ага, значит, сейчас что-то будет. Минут пять проходит – и все, снаряд прилетел, один, второй, третий», – поделился «Рыжик» с РИА «Новости».

    По его словам, такое с животными часто бывает, а в целом они успокаивают и помогают в сложных условиях. Он добавил, что наблюдение за поведением животных позволяет бойцам понять, что противник готовит артиллерийский обстрел и принять меры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, теперь обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    7 ноября 2025, 22:59 • Новости дня
    Орбан назвал причины провала Запада в урегулировании конфликта на Украине

    Орбан назвал разобщенность Запада причиной провала переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

    Западные страны не могут урегулировать конфликт на Украине в значительной мере из-за собственной разобщенности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

    «Только правительства Соединенных Штатов и маленькой Венгрии в Европе выступают за мир», – отметил премьер Венгрии.

    По его словам, остальные государства Евросоюза поддерживают продолжение боевых действий на Украине, что, по мнению Орбана, мешает достижению мира. Премьер считает, что основная причина затруднений – отсутствие единства среди западных стран.

    Также Орбан отметил, что продолжает считать ошибочным представление о возможности победы Украины над Россией на поле боя.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил сложность урегулирования конфликта на Украине из-за недоверия между сторонами, но также указал на определенный прогресс.

    Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем.

    В Кремле заявили, что приостановка урегулирования связана с неготовностью Киева к политико-дипломатическому решению и влиянием стран Европы.

    В аварии на Крымском мосту погибли водитель и пассажир Mercedes
    В Белгороде после удара ВСУ начались перебои с электричеством
    Патриарх Кирилл отстранил отданного под церковный суд экзарха Западной Европы
    Опубликован список погибших в катастрофе с вертолетом в Дагестане
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон
    Итальянский коллекционер вернул России пропавшую во время войны картину

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации