Tекст: Денис Тельманов

О планах закупить у США реактивные системы залпового огня HIMARS и другую технику заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, передает ТАСС. Он отметил, что соответствующая сделка запланирована в рамках десятилетней программы развития вооруженных сил страны.

По словам министра, такие системы значительно расширят стратегические возможности венгерской армии и считаются максимально привлекательным решением для модернизации обороны Венгрии.

Как отметил Салай-Бобровницки, объем закупки составит от двадцати до двадцати четырех установок HIMARS, как ранее сообщалось в СМИ. Министр подтвердил эти оценки, подчеркнув, что переговорам с американской стороной в Пентагоне уделяется большое внимание.

Однако поступление новых вооружений в Венгрию произойдет не скоро. Для завершения сделки потребуется множество разрешений, включая согласование в Конгрессе США. Кроме того, спрос на HIMARS остается высоким, что увеличивает сроки поставки. Салай-Бобровницки спрогнозировал, что реализация закупки может занять около трех лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» и «Турецкому потоку» в Венгрию освободили от санкций США. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште отменили под давлением производителей оружия из США. Венгрия отказалась одобрить вступление Украины в Евросоюз и ее финансирование.