Орбан подтвердил отказ Венгрии поддержать вступление Украины в ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Будапешт твердо намерен противостоять давлению со стороны лидеров Евросоюза, не соглашаясь на вступление Украины в ЕС, передает ТАСС.

Орбан заявил: «В ближайшие недели на Венгрию будет оказано огромное давление с тем, чтобы она внесла свой вклад в присоединение Украины к Европейскому союзу и выделила больше денег на финансовую поддержку Украины. Венгерское правительство ни в коем случае не пойдет на это. Мы не хотим брать деньги у наших граждан и отправлять их в Брюссель и на Украину».

Орбан также отметил, что украинская сторона стремится вовлечь Европу в конфликт любой ценой. Они хотят вступить в НАТО и Европейский союз, а также нуждаются в деньгах для поддержки своих вооруженных сил и государства.

По словам Орбана, поэтому Украина хочет смены правительства в Венгрии. Он имел в виду парламентские выборы, которые запланированы в стране на апрель 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского прекратить шантаж в вопросе вступления Украины в Евросоюз. Орбан также обратился к Зеленскому с просьбой не донимать Венгрию. МИД Украины заявил о «моральной деградации» властей Венгрии.