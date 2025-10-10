  • Новость часаКремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    30 комментариев
    10 октября 2025, 10:47 • Новости дня

    Орбан подтвердил отказ Венгрии поддержать вступление Украины в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия не поддастся давлению и не одобрит вступление Украины в Евросоюз, а также ее финансирование, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

    По его словам, Будапешт твердо намерен противостоять давлению со стороны лидеров Евросоюза, не соглашаясь на вступление Украины в ЕС, передает ТАСС.

    Орбан заявил: «В ближайшие недели на Венгрию будет оказано огромное давление с тем, чтобы она внесла свой вклад в присоединение Украины к Европейскому союзу и выделила больше денег на финансовую поддержку Украины. Венгерское правительство ни в коем случае не пойдет на это. Мы не хотим брать деньги у наших граждан и отправлять их в Брюссель и на Украину».

    Орбан также отметил, что украинская сторона стремится вовлечь Европу в конфликт любой ценой. Они хотят вступить в НАТО и Европейский союз, а также нуждаются в деньгах для поддержки своих вооруженных сил и государства.

    По словам Орбана, поэтому Украина хочет смены правительства в Венгрии. Он имел в виду парламентские выборы, которые запланированы в стране на апрель 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского прекратить шантаж в вопросе вступления Украины в Евросоюз. Орбан также обратился к Зеленскому с просьбой не донимать Венгрию. МИД Украины заявил о «моральной деградации» властей Венгрии.

    9 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отключения электричества в городах России, если на Украине продолжатся блэкауты из-за ударов ВС РФ.

    Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в случае, если украинские населенные пункты будут оставаться без электричества из-за ударов ВС России, передает Газета.ru.

    Зеленский подчеркнул: «Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, – мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов. Враг должен чувствовать цену этой войны».

    Он отметил, что имеющееся у Украины вооружение способно достичь Белгородской и Курской областей. По его словам, будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах Луганской Народной Республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях, восстановительные работы ведутся уже вторую ночь подряд.

    Также сообщалось, что город Мелитополь оказался полностью обесточен.

    Комментарии (22)
    9 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу», вопрос о новой встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    О серьезной паузе в диалоге между Россией и США по украинскому вопросу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в процессе переговоров, в частности в развитии стамбульских соглашений, возник значительный перерыв.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что вопрос проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не рассматривается.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Песков заявил о паузе во взаимодействии с Киевом не по вине Москвы.

    По его словам, официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.

    Комментарии (8)
    9 октября 2025, 21:12 • Видео
    Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

    Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву

    Политолог Скачко: Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет

    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В условиях, когда финансовые вливания в Украину катастрофически сокращаются, украинские деятели решили «подмаслить» Францию. С этой целью в ход пошли фантасмагорические меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».

    «Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет по нескольким причинам. Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми». Это вызывает раздражение у ряда деятелей на Украине», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Во-вторых, в Киеве такой «декоммунизацией» стремятся понравиться своему западному «союзнику» – Франции, а затем потребовать «награду» за борьбу, продолжил собеседник. «Украинские власти находятся на последнем издыхании. Финансовые потоки катастрофически сокращаются. Нужно напоминать о себе, доказывать свою нужность. Отсюда такие идеи», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, действия Института национальной памяти вызывают недоумение. Политолог признался, что не припомнит ни одного памятника, связанного с битвой. «Непонятно, что они собрались «декоммунизировать», – добавил Скачко. «Украинцы же относятся к шагам деятелей и властей безразлично. Они заняты выживанием в условиях «охоты» ТЦК. Какое им Бородино?», – риторически заключил политолог.

    Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву. Как сообщает ТАСС, украинский Институт национальной памяти признал сражение, все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия пропагандой «российского империализма».

    Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года. В ней, как в целом в Отечественной войне 1812 года, среди прочего участвовали украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской кавалерии принимали участие Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

    Напомним, кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия в стране значительно ускорился.

    Комментарии (14)
    10 октября 2025, 07:52 • Новости дня
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опубликованы первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго», на них зафиксированы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.

    Военные паблики опубликовали первые снимки обломков новейшей украинской крылатой ракеты «Фламинго», передает Ura.ru со ссылкой на военные Telegram-каналы.

    На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, среди которых обнаружены детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    Отмечается, что ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России.

    Указывается, что ракета произведена максимально дешево.

    Ранее СМИ сообщали, что у Украины нет финансовых возможностей для производства ракет, в том числе для производства крылатых ракет «Фламинго».

    Комментарии (5)
    9 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон располагает мощными системами вооружения, которые способны нанести значительный ущерб в случае необходимости, подчеркнул американский дипломат на конференции в Риге.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии, заявил о наличии у США ряда мощных средств, которые пока не были переданы Украине, сообщает ТАСС. По словам дипломата, эти вооружения могут быть использованы при необходимости и способны нанести серьезный ущерб.

    Уитакер также отметил, что Вашингтон не фиксирует признаков готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от развития ситуации.

    Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на опасность поставок западного оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что поставка ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа объявила о создании стены дронов, формально заявляя о «защите» от России. Эксперты отмечали, что Евросоюз фактически создает наступательный роботизированный комплекс для атак на Россию, а Украина активно участвует в этом проекте.

    Президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе урегулирования ситуации на Украине. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что возможная передача Киеву американских ракет Tomahawk станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    Комментарии (16)
    10 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение общественного транспорта в Киеве оказалось парализовано из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро, сообщает издание «Страна».

    В Киеве наблюдается транспортный коллапс на левом берегу Днепра из-за блэкаута, передает ТАСС. Издание «Страна» сообщает о массовой давке в метро и наземном транспорте, а также о резком росте цен на такси.

    Фото и видео с места событий подтверждают столпотворения на станциях метро и автобусных остановках. Ситуация осложнилась после ночных взрывов, которые, по данным СМИ, произошли в районе киевской ТЭЦ-6.

    Власти города ранее предупреждали о перебоях в работе метрополитена, пригородных поездов, троллейбусов и трамваев. Администрация Киева приняла решение увеличить количество автобусов для связи между левым и правым берегами города.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в городе остается сложной. Он сообщил о проблемах с электро- и водоснабжением столицы после серии ночных взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по дамбе Каневской ГЭС на Украине перекрыли. Левый берег Киева остался без света. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Российские военные обнаружили скрытый подземный туннель ВСУ в ЛНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие России в ЛНР нашли тоннель длиной порядка 700 метров, использовавшийся для скрытого перемещения украинских военных и организации обороны, сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».

    Сооружение было вырыто через всю лесополосу на константиновском направлении в ДНР, сказал собеседник РИА «Новости».

    В этом тоннеле находились украинские боевики, которые были уничтожены российскими военными.

    «Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать «накат» (атаку) достаточно долго», – заявил «Дава».

    Также он пояснил, что такие сооружения позволяют скрытно перемещаться по лесополосам, оставаясь незамеченными с воздуха.

    «Один вход и один выход», – добавил командир, подчеркнув сложность обнаружения таких тоннелей с помощью беспилотников.

    Город Константиновка, где был найден туннель, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР и расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал, что ВСУ перестроили свою тактику в разрушенном Волчанске, полностью переместив передвижение личного состава и снабжения под землю.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 11:42 • Новости дня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике высказывания Владимира Зеленского относительно интеграции Украины в Евросоюз, указав на необходимость единогласного решения.

    По его словам, Зеленский полностью утратил чувство реальности и делает возмутительные заявления, передает ТАСС.

    Сийярто добавил, что такие высказывания украинского лидера, как недавнее заявление о возможности интеграции в Евросоюз без учета позиции Будапешта, «в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования».

    Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение о приеме новых членов в ЕС принимается только единогласно, а не кандидатами в члены. Он напомнил, что Венгрия выступает против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, добавив, что «венгерский народ уже решил, что не хочет стратегической интеграции с Украиной».

    Глава МИД Венгрии также отметил, что правительство страны неоднократно предупреждало о недопустимости поспешного присоединения Украины к ЕС. По его словам, это может привести к разрушению европейской экономики и прямому вооруженному конфликту с Россией.

    На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал принятие общего заявления в поддержку Украины, которое могло бы дать старт переговорам о вступлении страны в сообщество. Венгрия продолжает занимать жесткую позицию по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить шантаж ради вступления Украины в Евросоюз. Орбан ранее обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию. МИД Украины заявил о «моральной деградации» властей Венгрии.

    Комментарии (3)
    10 октября 2025, 08:56 • Новости дня
    @ Riwnodennyk/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Остановлено движение по дамбе Каневской ГЭС, расположенной в центральной части Украины, об этом заявил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.

    В области зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов, сообщил Табурец, передает ТАСС.

    Детали он не привел. Причины закрытия движения не уточняются.

    Ранее из-за взрывов было перекрыто движение по дамбе Днепрогэс, которая считается крупнейшей гидроэлектростанцией Украины и находится в подконтрольном Киеву Запорожье.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко предполагал, что дорога по дамбе Днепрогэса была частью неафишированных договоренностей между Россией и Западом, но кто-то со стороны Запада нарушил обещания, после чего Россия начала бить по этому объекту.

    Комментарии (2)
    10 октября 2025, 04:05 • Новости дня
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы. Воздушная тревога продолжается более четырех часов, передает ТАСС.

    Повторные взрывы также произошли в Кременчуге Полтавской области Украины и в украинском городе Днепре (Днепропетровске).

    «Военкоры Русской весны» пишут о налете «Гераней» на регионы Украины и о «пожаре в Киеве». Указывается, что «идут атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также произошли в Харькове. Во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российских ударов левый берег Киева остался без электричества, на правом также фиксируются перебои электроснабжения, сообщаю украинские СМИ.

    СМИ пишут, что сначала были нанесены удары беспилотниками, затем ракетами. В городе неоднократно звучали мощные взрывы.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что весь левый берег остался без света, имеются проблемы с водоснабжением.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о массированном ударе по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кличко сообщал, что в Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды. Вечером в четверг во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 21:59 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак выступил с угрозами против России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине.

    Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине, передает Lenta.ru. Он заявил в своем Telegram-канале, что за удары по инфраструктуре Украины последует ответ. При этом чиновник также отметил, что конфликт между странами необходимо завершить как можно скорее, подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий.

    Ранее Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в ответ на отключения электроэнергии на Украине из-за ударов ВС России.

    В нескольких городах Луганской народной республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 12:35 • Новости дня
    Под Северодонецком в ЛНР обнаружили около 500 тел погибших жителей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе Северодонецка в ЛНР начали эксгумацию массового захоронения, где покоятся останки порядка 500 мирных граждан, сообщил ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии Сергей Белов.

    Специалисты начали вскрытие массового захоронения, где, по предварительным данным, находятся тела мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году, сказал Белов ТАСС.

    Про это захоронение было известно ранее, полевые работы находились на паузе, но продолжалась поисковая работа. Велся сбор информации о местах возможных захоронений, идентификация ранее поднятых останков.

    «Сколько может быть в агломерации, покажет вскрытие, в конкретной локации ожидаем до 500 [тел погибших мирных жителей]», – указал собеседник.

    Ранее источник в силовых структурах сообщал, что при освобождении Кировска в ДНР нашли тело местного мужчины с признаками жестокой расправы. Тело нашли в блиндаже.

    До этого сообщалось, что украинские военные расстреливали гражданских, пытавшихся покинуть Кировск под Красным Лиманом.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 22:52 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования текущей ситуации на Украине.

    Трамп выразил надежду на скорое достижение соглашения между Москвой и Киевом по украинскому вопросу. Во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом в Белом доме Трамп отметил: «Думаю, мы достигнем этого. Надеюсь, что скоро».

    Он подчеркнул, что ожидает скорого начала переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что уверен в намерении сторон «довольно скоро сесть за стол переговоров» для поиска решения конфликта.

    Владимир Зеленский пообещал выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок ракет Tomahawk на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил нежелание Киева идти на переговоры на фоне провалов ВСУ на фронтах.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что значительная часть ранее достигнутого прогресса по украинскому урегулированию была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 22:23 • Новости дня
    Во Львове выключился свет после вспышки на подстанции

    Tекст: Вера Басилая

    В западной части Львова в районе Левандовка произошла вспышка, после чего часть города осталась без электричества, сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич.

    Перебои с электричеством в одном из районов Львова произошли после вспышки, передает ТАСС. По словам депутата городского совета Игоря Зинкевича, в 21:05 на Левандовке был слышен звук и видна вспышка, после чего погас свет.

    По предварительным данным, проблемы возникли на подстанции. Сообщения о воздушной тревоге в регионе не поступали. Причины инцидента официально не уточняются.

    Информация о пострадавших или ущербе не приводится.

    Ранее ВС России провели по Львову одну из крупнейших атак, в результате которой часть города осталась без электричества.

    В сентябре Владимир Путин сообщил о переходе России к серьезным ответным ударам по энергетике на Украине.

    Комментарии (0)
    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы

    «Сама мысль о победах русского оружия, российского государства претит нынешней киевской власти», – так эксперты комментируют требование украинского Института национальной памяти провести «декоммунизацию» всех объектов, связанных с памятью о Бородинской битве. В чем заключается значение этого сражения Отечественной войны 1812 года и почему в Киеве стремятся вычеркнуть и эту страницу истории? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

