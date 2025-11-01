Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Отец Илона Маска обвинил оружейников США в срыве саммита в Будапеште
Эррол Маск заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии была отменена под давлением производителей оружия из США.
«Я думаю, это очень плохо. Я действительно с нетерпением ждал этой встречи в Будапеште с участием Путина и Трампа. Не думаю, что ее отменили по какой-то другой причине, кроме колоссального давления со стороны американских оружейных производителей – военного комплекса», – заявил Эррол Маск ТАСС.
Он пояснил, что, по его мнению, американский военно-промышленный комплекс заинтересован в существовании зон вооруженных конфликтов, чтобы утилизировать произведенное оружие и поддерживать экономическую выгоду для США.
Эррол Маск добавил, что «значительная часть доходов Соединенных Штатов зависит от оружия».
По его словам, подобная направленность американского ВПК крайне негативна. Эррол Маск призвал военный комплекс США обратить внимание на научные перспективы, такие как изучение гравитации, путешествия во времени и пространстве, что, по его мнению, может приносить прибыль без необходимости производства вооружений.
