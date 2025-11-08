Восстановлено энергоснабжение Запорожской АЭС по двум линиям

Восстановлено снабжение ЗАЭС по линиям «Днепровская» и «Ферросплавная-1»

Tекст: Вера Басилая

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено по двум высоковольтным линиям – «Днепровская» и «Ферросплавная-1», сообщается в Telegram-канале станции. Две работающие линии обеспечивают более устойчивую работу энергосистемы станции, что особенно важно в преддверии отопительного сезона, отметили на ЗАЭС.

Линия «Днепровская» была отключена в течение месяца после ударов ВСУ, ее восстановление и подключение состоялось 23 октября. Вторая линия, «Ферросплавная-1», не функционировала почти полгода – с 7 мая. На станции отмечают, что подключение этой линии особенно важно для надежного теплоснабжения Энергодара и самой АЭС в зимний период.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что технические специалисты приступили к восстановлению линии электропередачи «Ферросплавная-1» после достижения локального перемирия вблизи станции.

В сентябре объект остался без внешнего электроснабжения после огневого воздействия со стороны ВСУ, в результате чего перестала функционировать высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» мощностью 750 кВ.

Энергоснабжение критически важных систем станции обеспечивалось резервными дизель-генераторами.