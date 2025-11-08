Опубликован список погибших в катастрофе с вертолетом в Дагестане

При крушении Ка-226 в Дагестане погибли замглавы КЭМЗ и три ведущих специалиста

Tекст: Вера Басилая

Пять человек погибли и двое пострадали при крушении вертолета Ка-226, принадлежавшего концерну КЭМЗ, в Дагестане, передает РИА «Новости».

В катастрофе, произошедшей возле села Ачи-Су, погибли заместитель гендиректора предприятия Ачало Магомедов, главный инженер Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов. Еще один член экипажа, бортмеханик Петр Суров, позже скончался в больнице Избербаша.

По сведениям МЧС, частный вертолет упал на нежилой дом, после чего произошло возгорание. На месте происшествия четыре человека скончались сразу, а трое были госпитализированы: двое – в ожоговый центр Махачкалы, у одного тяжелое состояние. Как сообщили в мэрии Кизляра, среди пострадавших находился Ахмат Ахматов, сын директора завода, также занявший пост исполнительного директора КЭМЗ и второго члена экипажа.

Вертолетом управлял летчик-испытатель Владимир Андреев. Руководство и коллектив завода выразили глубокие соболезнования семьям погибших. Причины катастрофы уточняются.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следствие рассматривает версии технической неисправности и ошибки пилотирования, однако, по словам представителя экстренных служб, основной причиной крушения названо возгорание двигателя в полете.

Ранее глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил о крушении вертолета КЭМЗ рядом с населенным пунктом Ачи-су.

В Следственном комитете заявили, что причиной ЧП могла стать ошибка пилота.