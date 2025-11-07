Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.0 комментариев
Бундестаг одобрил закупку противодроновых ракет для Skyranger 30
Бюджетный комитет немецкого парламента утвердил контракт на поставку противодроновых ракет SADM для системы Skyranger 30 с финансированием до 2032 года.
Контракт на разработку, производство и поставку управляемых ракет Small Anti-Drone Missile для систем Skyranger 30 был одобрен бюджетным комитетом Бундестага, отмечает ТАСС.
Согласно сообщениям, финансирование данного контракта будет осуществляться из специального фонда бундесвера, а также за счет индивидуального плана 14. Документ предусматривает фиксированный объем заказа, соглашение рассчитано до 2032 года.
В заявлении подчеркивается, что новые ракеты позволят эффективно бороться с небольшими беспилотниками и микродронами. Также комитет одобрил еще 14 проектов по приобретению вооружений для бундесвера, включая закупку новых табельных пистолетов P13 для личного состава.
