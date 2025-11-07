HS: В Финляндии зафиксировали массовое появление «кораблей-призраков»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Необычные данные о сотнях кораблей, якобы находящихся в Балтийском море, были обнаружены службой отслеживания морского трафика Финляндии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Согласно сообщению, в понедельник оборудование зафиксировало сигналы, будто бы Балтика переполнена военными судами, хотя реальное местоположение большинства этих кораблей не имело никакого отношения к региону.

В качестве примера приводится случай появления на радаре в Финском заливе испанского судна, совершавшего рейс между Сомали и Японией. Уже к утру вторника все «корабли-призраки» исчезли с экранов.

Газета отмечает, что вероятной причиной сбоя стала ошибка на станции автоматической идентификационной системы (АИС) в финском Парайнене, расположенной неподалеку от Турку. Обычно данная станция фиксирует только суда в пределах Архипелагового моря, однако в воскресенье вечером ей удалось установить связь почти с 18 тыс. кораблей, что привело к аномалиям в данных.

В финском управлении транспорта и связи Traficom пояснили, что неполадка затронула исключительно коммерческие сервисы слежения за морским движением. В официальных системах, которые используют власти Финляндии, подобных сбоев не наблюдалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, морякам в Финском заливе рекомендовали использовать традиционные навигационные инструменты из-за перебоев в работе GPS.

НАТО признало бессилие перед проблемой массовых сбоев в GPS над Балтикой.

Ранее самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех спутникового сигнала.