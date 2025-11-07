Овечкин сделал две передачи в проигранном матче с «Питтсбургом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский хоккеист Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», передает ТАСС. Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:3. За «Питтсбург» забивали Сидни Кросби, Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Девар, а за «Вашингтон» отличились Дилан Строум, Расмус Сандин и Том Уилсон.

Овечкин отметился передачами в эпизодах с двумя первыми шайбами столичной команды. В предыдущей встрече форвард принес «Вашингтону» победу над «Сент-Луисом» и стал первым в истории НХЛ, кто достиг рубежа в 900 голов в регулярных чемпионатах.

В составе «Питтсбурга» результативной передачей на победную шайбу отметился Евгений Малкин. Благодаря этому ассисту россиянин делит лидерство по количеству результативных передач в сезоне вместе с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона» – у обоих по 17.

По итогам 14 матчей «Вашингтон» набрал 15 очков и располагается на четвертой позиции в Столичном дивизионе, а «Питтсбург» после 15 игр с 20 очками занимает второе место. Следующую игру «Вашингтон» проведет в ночь на 9 ноября против «Тампы», а «Питтсбург» отправится в гости к «Нью-Джерси» 8 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин возглавил рейтинг лучших брендов российских спортсменов. Овечкин был признан первой звездой дня после того, как забил 900-й гол. Он стал первым хоккеистом, который достиг отметки 900 голов в регулярном чемпионате NHL.