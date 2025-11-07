Военнослужащие Балтфлота уничтожили шесть боеприпасов в Финском заливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Водолазы специального назначения Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота уничтожили шесть боеприпасов, найденных на дне Финского залива, сообщает ТАСС. Все обнаруженные предметы были взрывоопасными и представляли опасность для судоходства и жителей региона.

По информации пресс-службы, взрывоопасные предметы обнаружили местные жители на мелководье вблизи берега, после чего специалисты приняли решение ликвидировать их на месте. Для обеспечения безопасности военнослужащие и экипаж катера произвели оцепление территории, где находились боеприпасы.

Водолазы-подрывники заложили взрывное устройство и уничтожили все шесть снарядов различных калибров методом подрыва. В пресс-службе отметили, что такие находки часто уничтожают сразу, чтобы исключить риск для жителей и судоходства. Представитель флота подчеркнул: «Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в водах Финского залива, представляют опасность как для судоходства, так и для гражданского населения, поэтому их либо поднимают со дна для дальнейшей утилизации на специальных полигонах, либо обезвреживают на месте способом подрыва».

