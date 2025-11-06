Глава МИД Польши Сикорский рассказал о прослушке со стороны предыдущих властей

Сикорский заявил о прослушке личных разговоров прошлыми властями Польши

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сикорский дал показания в Национальной прокуратуре, выступая как потерпевший по делу о незаконном использовании Pegasus.

«Я дал показания в Национальной прокуратуре в качестве потерпевшего по делу об использовании Pegasus. Злоумышленники были рады прочитать мои личные разговоры. Я надеюсь, что виновных в использовании кибероружия против политических конкурентов настигнет закон и правосудие», – отметил он в социальной сети X, пишет ТАСС.

Польское правительство во главе с партией «Право и справедливость» подозревается в использовании израильского шпионского ПО Pegasus для слежки за политическими оппонентами. Расследование ведется по фактам прослушки, которые, по данным МВД Польши, в период с 2015 по 2023 годы затронули более 500 польских политиков.

Pegasus, как установили следственные органы, был приобретен властями за счет средств Фонда правосудия, курируемого Минюстом страны.

В начале 2024 года правительство премьер-министра Дональда Туска приняло решение о проведения специального расследования всех фактов возможного применения Pegasus . Первое заседание парламентской комиссии по этому вопросу прошло 19 февраля 2024 года.

