    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    ЕС собрался прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Экс-советник Макрона назвал его худшим президентом Франции
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    Несколько украинских военных сдались в плен в Красноармейске
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на ЗАЭС и обвинить Россию
    Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС
    Каждый житель Украины задолжал почти 7 тыс. долларов
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    6 ноября 2025, 12:18 • Новости дня

    В Харьковской области уничтожили наемников из Бразилии и Колумбии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе зачистки позиций в Харьковской области обнаружены тела и документы трех иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    Российские военные ликвидировали группу наемников из Латинской Америки в Харьковской области, передает ТАСС.

    Тела двоих колумбийцев и одного бразильца были найдены при зачистке блиндажа в районе населенного пункта Двуречанское.

    По данным собеседника агентства, среди уничтоженных были граждане Колумбии Джефферсон Уайлдман Чило Томбе и Ренато Уриана Уриана, а также гражданин Бразилии Райссон Мендеш душ Сантуш. Документы погибших были обнаружены рядом с их телами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес отметил плохое обеспечение колумбийских наемников, привлеченных к службе в ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь. Санчес указал на проблемы с выплатами компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.

    6 ноября 2025, 09:41 • Новости дня
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Чернигове и Днепропетровской области зафиксированы потери среди украинских военных в результате ударов по объектам ВСУ.

    Удары были нанесены по казарме ВСУ в Чернигове, есть погибшие среди украинских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, «Чернигов – удары по... казарме. Есть много погибших ВСУ». Конкретные цифры по потерям не приводятся.

    Кроме того, в Днепропетровской области в ночь на 6 ноября был поражен склад с боекомплектами ВСУ во время погрузки и распределения военной техники.

    Лебедев рассказал, что детонация продлилась долго, а сам удар пришелся на ночное время, когда осуществлялась загрузка вагонов с техникой. По его данным, среди пораженных объектов есть и вагоны с украинскими военными, что подтверждается большим числом машин скорой помощи на месте происшествия.

    Координатор отмечает, что в результате ударов были уничтожены также тепловозы и электровозы ВСУ.

    Также Лебедев добавил, что еще один удар был нанесен по крупному скоплению войск в Петропавловке, где, по информации местных жителей, украинская сторона формировала резерв.

    Ранее представители подполья сообщили о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    Подполье также заявляло о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом.

    В Павлограде были поражены объекты логистики и энергетики ВСУ.

    6 ноября 2025, 03:52 • Новости дня
    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели

    Командир штурмового отряда «Лаврик»: Купянск освободят в течение недели

    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские подразделения в течение ближайшей недели смогут добиться полного освобождения Купянска от украинских сил, заявил командир российского штурмового отряда с позывным «Лаврик».

    «Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной «Лаврик». Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. ... Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним», – приводит слова военного РИА «Новости».

    По его словам, бойцы группировки российских войск «Запад» продолжили наступление и за последние сутки освободили 25 зданий на территории города. Российские войска продвигаются по правому берегу реки Оскол, а для полного освобождения Купянска осталось взять под контроль примерно 130 объектов.

    Украинская армия не прекращает попытки деблокировать населенный пункт и оказывает сопротивление, однако российские подразделения продолжают планомерное выполнение поставленных задач, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о ходе боев за Купянск. Министерство заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск. Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Зеленского о ситуации в Купянске «гнилой неправдой».

    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    6 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов

    Захарова заявила о приближении освобождения Украины от «нацистских временщиков»

    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева.

    «Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    По словам Захаровой, Украина утратила суверенитет, а киевский режим под лозунгами декоммунизации и деколонизации официально закрепил курс на искажение исторических фактов, дерусификацию и уничтожение всего, что связано с Россией, Советским Союзом и общим прошлым.

    «Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», – подчеркнула Захарова.

    Она напомнила, что в 2023 году «современные бандеровцы» уничтожили установленную на обелиске города-героя Киева пятиконечную золотую звезду и был снесен памятник генералу-освободителю Николаю Ватутину на его могиле у входа в Мариинский парк столицы.

    Она отметила, что едва ли советские солдаты, павшие при освобождении Киева, могли бы представить, что их потомки на Украине будут осквернять память освободителей и чествовать нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 6 ноября, отмечают 82-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков – столицу УССР советские войска освободили 6 ноября 1943 года.

    5 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничив доступ прессы в районы окружения ВСУ в Красноармейске и Димитрове, власти в Киеве фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Украины препятствуют инициированному Владимиром Путиным предложению допустить СМИ в районы, где украинские войска оказались в окружении, передает ТАСС.

    «Поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг», – подчеркнул представитель Кремля.

    По словам Пескова, Киев скрывает бедственное положение своих войск, не пуская журналистов в окруженные районы.

    Песков отдельно уточнил, что среди тех, кто изъявил желание посетить районы окружения, не было представителей украинских СМИ. «Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать», – добавил он в разговоре с журналистами.

    Кроме того, Песков сообщил, что западные СМИ продемонстрировали значительный интерес к возможности посетить так называемые котлы на фронте. Представитель Кремля констатировал, что многие иностранные корреспонденты высказывали желание попасть в эти районы.

    Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

    Сообщалось, что Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности.

    Между тем в Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе.

    6 ноября 2025, 06:43 • Новости дня
    Еврокомиссия занялась поиском новых способов пополнения бюджета Украины

    Euractiv: ЕК рассматривает альтернативы «репарационному кредиту» Украине

    Еврокомиссия занялась поиском новых способов пополнения бюджета Украины
    @ Christophe Gateau/dpa/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия обсуждает варианты пополнения украинского бюджета за счет средств из совместного долга и грантов государств-членов Евросоюза как альтернатив «репарационному кредиту», пишет Euractiv.

    По данным Euractiv, суть соответствующих предложений изложат в специальном документе, который планируется направить для ознакомления в страны Евросоюза в течение ближайших недель, передает РБК.

    Эти меры станут дополнением к инициативе, получившей наименование «репарационный кредит» и считающейся приоритетной для Еврокомиссии, хотя Бельгия не стала поддерживать «репарационный кредит».

    Ожидается, что очередная встреча глав государств ЕС по данному вопросу пройдет в Брюсселе 18–19 декабря. До этого, 7 ноября, представители Еврокомиссии и бельгийские чиновники проведут технические консультации по «репарационному кредиту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС отложил до декабря обсуждение вопроса об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Бельгия блокировала процесс выделения средств, предложенных для беспроцентного кредита Киеву. Брюссель настаивает на том, что выдача «репарационного кредита» должна стать сферой ответственности всех членов ЕС.

    6 ноября 2025, 04:31 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область
    Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, произошло возгорание на территории промзоны, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводит Telegram-канал администрации региона слова Бочарова.

    Под удар попал 24-этажный жилой дом. При этом «в результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет».т Также повреждены несколько балконов и были выбиты стекла в соседних зданиях.

    Кроме того, в нескольких районах Волгограда повреждены дома и машины, произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные оперативно прибыли на место.

    Для жителей подготовлен пункт временного размещения в десятом Лицее Волгограда на случай необходимости эвакуации во время работы саперов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда. В регионе на днях произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков дрона.

    6 ноября 2025, 08:21 • Новости дня
    Несколько украинских военных сдались в плен в Красноармейске
    Несколько украинских военных сдались в плен в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько украинских военных, оставшихся без поддержки и снабжения более четырех дней в Красноармейске ДНР, сдались в плен из-за тяжелых условий окружения, сообщили в Минобороны.

    Украинские военные, оказавшиеся в окружении в городе Красноармейск Донецкой Народной Республики, добровольно сдались в плен военнослужащим группировки «Центр», передает ТАСС.

    Представитель Минобороны сообщил, что речь идет о бойцах 68-й отдельной егерской бригады.

    В ведомстве подчеркнули: «Украинские боевики сдались российским военным добровольно, потому что оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов». По их словам, снабжение провизией и боеприпасами было полностью прервано, даже дроны не могли доставить помощь. В результате солдаты были вынуждены питаться тем, что находили в подвалах, где скрывались до семи дней.

    Пленные сообщили, что помощь раненым оказать невозможно – в городе острая нехватка медикаментов, и количество пострадавших среди украинских военных растет ежедневно. Пока решался вопрос о сдаче, другие военные пытались прорваться, но после неудачной попытки пропали со связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР на Украине возле Красноармейска.

    Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения в районе южнее Купянска-Узлового.

    Военный корреспондент сообщил, что бойцы «Азова» отказались идти деблокировать украинские войска в Красноармейске.

    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    5 ноября 2025, 22:56 • Новости дня
    Сальдо: Одесские партизаны сорвали ж/д доставку оружия для ВСУ из Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил – Одесса, сорвав поставку натовских снарядов и техникой из Румынии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Одесские партизаны подорвали железнодорожное полотно на участке линии Измаил – Одесса, сообщил в Telegram-канале Сальдо. Акция была совершена ночью 17 октября, за несколько часов до отправления военного эшелона с вооружением и техникой НАТО, предназначенных для ВСУ на Украине.

    По словам губернатора, взрыв полностью сорвал переброску груза и нарушил логистическую цепочку поставок западного оружия, сделав проезд поездов с военной техникой небезопасным. «У врага нет тыла», – отметил Сальдо в своем сообщении.

    Он также сообщил, что сразу после происшествия сотрудники Службы безопасности Украины прибыли на место, изъяли у местной полиции все цифровые материалы и закрыли к ним доступ. По его данным, силовики пытаются скрыть масштабы происшествия и не допустить разглашения подробностей диверсии.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России поразили цеха сборки ракет «Фламинго».

    До этого оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ.

    Также Вооруженные силы России поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    5 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Фидан призвал учесть ситуацию на фронте при урегулировании на Украине

    Фидан заявил о важности реалий на фронте при урегулировании на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что дипломатия и переговоры остаются единственным путем к справедливому миру на Украине, несмотря на сложности.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости учитывать фактическую ситуацию на линии фронта и интересы обеих сторон при мирных усилиях по Украине, сообщает ТАСС.

    Выступая на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, Фидан подчеркнул: «Мы убеждены, что можем достичь справедливого и прочного мира только дипломатическим путем. Имеющиеся [на этом пути] проблемы не изменят нашей решительной позиции в отношении достижения мира посредством диалога и переговоров».

    По его словам, для успеха переговоров важно, чтобы подход был реалистичным, отражал интересы сторон, соответствовал обстановке и динамике на фронте. Фидан отдельно отметил, что Турция будет продолжать сотрудничать с международными партнерами и прилагать целенаправленные усилия для достижения мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары организовать четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан также выразил надежду на разрешение украинского вопроса к концу года.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявил, что конфликт на Украине может быть завершен путем переговоров, и отметил важность поддержания диалога с Россией и Украиной.

    5 ноября 2025, 21:30 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о тысячах колумбийцев в рядах ВСУ

    Депутат Рады Дубинский сообщил о трех тысячах наемников из Колумбии в рядах ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте с Россией в составе украинских вооруженных сил, по словам депутата Рады Александра Дубинского, участвуют три тысячи добровольцев из Колумбии.

    Три тысячи граждан Колумбии воюют на стороне Вооруженных сил Украины, цитируют депутата Верховной рады Александра Дубинского РИА «Новости».

    «Страна-полигон теперь предоставляет еще и услуги по тренировке личного состава боевых групп латиноамериканских картелей. Только любимая страна Зеленского Колумбия прислала на войну три тысячи добровольцев. Где продолжат карьеру выжившие – очевидно», – заявил Дубинский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоконсервативные фракции конгресса Колумбии препятствуют ратификации конвенции ООН о запрете наемничества от 1989 года. Вооруженные силы Украины плохо обеспечивают колумбийских наемников снаряжением и едой. На Украине воюют 5-6 тыс. колумбийских наемников, а их смертность составляет 10-12%.

    5 ноября 2025, 13:07 • Новости дня
    Эксперты сообщили о потере Starlink ВСУ под Красноармейском

    Детектор дронов «Тень» сообщил о потере Starlink у ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения украинской армии лишились терминалов Starlink в критически важном районе Донбасса, что затруднило их координацию и управление, сообщили в компании-разработчике российского детектора дронов «Тень».

    По их словам, подразделения ВСУ, находящиеся в оперативном окружении на Красноармейском направлении в ДНР, испытывают нехватку терминалов Starlink после активных действий ВС России по их обнаружению и уничтожению, передает ТАСС.

    По данным компании «Тень», ситуация, как ранее у 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, аналогична и для окруженных подразделений под Красноармейском. В компании отметили: «Технологическое превосходство и координация наших подразделений приносят реальные результаты на линии боевого соприкосновения».

    Разработчики сообщили, что система Starlink имеет ключевое значение для связи и управления войсками ВСУ, а ее потеря приводит к параличу управления, остановке обмена разведданными, передаче команд и корректировке огня. Без таких каналов связи противник теряет способность к согласованным и оперативным действиям.

    По утверждению источника, современные средства радиомониторинга и, в частности, детекторы дронов «Тень V4» вместе с комплексами РЭБ помогают эффективно блокировать воздушные маршруты доставки для украинской армии. Это затрудняет подпитку подразделений аккумуляторами, комплектующими и боеприпасами.

    «Враг теряет не только глаза и уши на поле боя, но и каналы снабжения», – подчеркнули в компании-разработчике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    Военкор сообщил об отказе бойцов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) идти на деблокирование ВСУ в Красноармейске.

    5 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль 80% территории Волчанска

    Военный эксперт Марочко: ВС России контролируют 80% территории Волчанска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большая часть Волчанска на северном берегу реки Волчья находится под контролем российских военнослужащих, несколько улиц остаются за ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские бойцы практически полностью зачистили территорию города Волчанска в Харьковской области на северном берегу реки Волчья.

    Военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил ТАСС, что сейчас идет продвижение российских подразделений вдоль реки с юга на восток, на противоположном берегу.

    По словам Марочко, Вооруженные силы Украины контролируют около 20% территории Волчанска. «Несколько улиц Волчанска еще находятся под полным контролем украинских боевиков. Большая часть города – уже порядка 80% – под нашим контролем. И противник пока еще оказывает сопротивление. То есть контратаки идут», – заявил эксперт.

    Он также добавил, что наиболее значимых результатов российские военные достигли в районе Синельниково. В районе Волчанских Хуторов продолжаются интенсивные бои, после освобождения Тихого бойцы ВС РФ продолжают продавливать противника. По информации Марочко, противник перебросил в этот район значительные резервы, что замедляет продвижение российских войск, однако инициатива остается на стороне России.

    Марочко добавил, что украинские силы продолжают атаки в районе Волчанска, а бои идут также в районах Волчанских Хуторов, Старицы и Липцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» нанесли поражение частям ВСУ у Волчанска, уничтожив до 285 бойцов, две бронемашины, пять орудий, станцию РЭБ, шесть складов.

    Кроме того, российские войска закрепились на южной окраине Северска в ДНР.

    Между тем число ударных беспилотников ВСУ в районе Северска возросло, к атакам подключены тяжелые дроны и подразделения Сил беспилотных систем.

    5 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Херсонской области из-за аварии остались без света 200 тыс. жителей

    Сальдо сообщил об отключении света у 200 тыс. жителей Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области более 200 тыс. человек и 300 населенных пунктов оказались обесточены после аварии на высоковольтной линии, социальные объекты работают на резервном питании, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Около 200 тыс. жителей и 300 населенных пунктов в Херсонской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения линии, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Сейчас без света остаются десять муниципальных округов.

    Все социальные учреждения переведены на резервное электроснабжение. На устранении последствий аварии работают бригады компаний «Херсонэнерго» и «Россети».

    Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и заявил, что делается все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки.

    Ранее в Рыльске, Глушковском и Кореневском районах Курской области после удара ВСУ по подстанции остались без электроснабжения более 16 тыс. потребителей.

    6 ноября 2025, 11:20 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о переброске элитных подразделений в район Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для усиления обороны на фоне наступления ВС России в районе Красноармейска украинское командование перебросило в город спецподразделения и дополнительные группы операторов дронов, сообщили в Генштабе ВСУ.

    Украинское командование направило в район Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, находящейся под контролем Киева, резервные силы с целью усилить оборону и не допустить прорыва линии фронта российскими войсками, передает ТАСС.

    В Генштабе Украины заявили о переброске туда специальных подразделений военной разведки, Нацгвардии, СБУ, а также дополнительных операторов беспилотников.

    По словам представителей Генштаба, местные подразделения получили ощутимое подкрепление на фоне активности российской армии в этом районе. «В Покровске привлечены штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка («Скала»), операторы Сил беспилотных систем, заведены группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ), Нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны», – говорится в официальном сообщении украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    Украинские военные попытались выйти из окружения южнее Купянска-Узлового, но их действия были сорваны.

    Подразделения «Азова» отказались идти на деблокировку украинских войск в районе Красноармейска.

    Штурмовик пообещал освободить Купянск в течение недели
    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху
    Между Россией и Турцией спустя 14 лет возобновилось паромное сообщение
    Apple и Google собрались подружить Siri и Gemini за 1 млрд долларов
    Глава Nvidia: Китай победит США в сфере искусственного интеллекта
    Психолог: Современные дети не стали хрупче советских ровесников

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

