«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.
В Харьковской области уничтожили наемников из Бразилии и Колумбии
В ходе зачистки позиций в Харьковской области обнаружены тела и документы трех иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, сообщили в силовых структурах.
Российские военные ликвидировали группу наемников из Латинской Америки в Харьковской области, передает ТАСС.
Тела двоих колумбийцев и одного бразильца были найдены при зачистке блиндажа в районе населенного пункта Двуречанское.
По данным собеседника агентства, среди уничтоженных были граждане Колумбии Джефферсон Уайлдман Чило Томбе и Ренато Уриана Уриана, а также гражданин Бразилии Райссон Мендеш душ Сантуш. Документы погибших были обнаружены рядом с их телами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес отметил плохое обеспечение колумбийских наемников, привлеченных к службе в ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь. Санчес указал на проблемы с выплатами компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.