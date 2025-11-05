Совбез Белоруссии предупредил об угрозе распространения оружия с Украины по СНГ

Tекст: Денис Тельманов

По итогам совещания секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве, передает РИА «Новости», Александр Вольфович выразил обеспокоенность огромным объемом оружия, который накопился на Украине, в том числе среди гражданского населения и бандформирований.

Он заметил, что число единиц такого оружия превышает 150 тысяч и может включать вооружение, способное попасть на территорию Белоруссии и других стран СНГ.

Вольфович заявил: «Не может не волновать проблема скопления в Украине большого количества оружия. Сегодня у населения Украины более 150 тысяч единиц различного оружия – у гражданского населения и у различных бандформирований, которые там готовят действовать в том числе и на белорусской территории.

Это оружие рано или поздно начнет распространяться и по территории СНГ, особенно после завершения специальной военной операции».

Госсекретарь подчеркнул, что подобная ситуация несет конкретную угрозу для безопасности и жизни граждан во всех странах Содружества независимых государств и требует совместного реагирования.

Он призвал коллег активнее обсуждать эту проблему на международных площадках и при общении с представителями США и других государств Запада.

